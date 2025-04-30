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密西根州長魏美桂擁抱川普 民主黨支持者恐反彈

記者顏伶如／即時報導
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密州州長魏美桂迎接川普，兩人擁抱畫面成為媒體捕捉焦點。（路透）
密州州長魏美桂迎接川普，兩人擁抱畫面成為媒體捕捉焦點。（路透）

川普總統29日在密西根州舉辦慶祝就職百日造勢集會，搭乘空軍一號(Air Force One)抵達塞爾福瑞吉空軍國民兵基地(Selfridge Air National Guard Base)時，民主黨密州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)前往迎接，兩人擁抱畫面成為媒體捕捉焦點。美聯社30日分析，這個擁抱讓魏美桂面臨民主黨支持者反彈的政治風險。

魏美桂被認為是可能代表民主黨問鼎2028年總統大選的人選之一。不到一個月前，魏美桂與各州州長前往白宮橢圓形辦公室拜會川普時，一度以文件夾遮臉不想被媒體拍照。

美聯社報導，州長或州政府高層官員迎接搭乘空軍一號前來的總統雖是超越黨派隔閡、行之有年慣例，但魏美桂與川普擁抱的時間點卻是越來越多美國民眾認為川普施政擺錯重點，民主黨員對黨內領導階層沒能力抗川普逐漸感到不滿之際，讓人想起十多年前共和黨籍新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)與民主黨籍總統歐巴馬之間的尷尬擁抱。

報導指出，2012年大選之前倒數幾周，正在角逐連任的歐巴馬抵達新州，把手放在前來迎接的克利斯蒂肩上，但某些共和黨支持者認為歐巴馬與克利斯蒂擁抱(hug)，並稱這就是共和黨候選人羅穆尼(Mitt Romney)敗給歐巴馬的原因。

美聯社分析，魏美桂現況反映民主黨州長面臨的挑戰，一方面想要表達對川普與川普政策的不滿，卻不想惹怒川普引來報復或嚇跑可能在今後選舉當中願意投票相挺的溫和派川普支持者。

川普前往洛杉磯為山林大火勘察時，民主黨加州州長紐森(Gavin Newsom)對川普讚譽有加，後來遭到某些左派人士批評阿諛奉承，當時紐森正爭取聯邦提供災難補助。

福斯新聞網(Fox News)談話節目「五人談」(The Five)共同主持人金妮‧皮洛(Jeanine Pirro)29日說，魏美桂有機會透過表現為民主黨如何跟川普互動定調。

皮洛表示：「我覺得她做對了，與川普合作好讓製造業回到密西根州，是明智之舉。」

華盛頓郵報分析，看在某些民主黨人眼裡，川普對民主黨已構成生存威脅的情況下，魏美桂跟當前政治局勢脫節。

自由派組織團體「不可分割」(Indivisible)執行主任萊文(Ezra Levin)指出：「民主黨內反擊派正在崛起，忽略這一點的黨內領導可能將被拋棄。」

川普29日在密西根州塞爾福瑞吉空軍國民兵基地的活動發表演說，與魏美桂同台。（路透...
川普29日在密西根州塞爾福瑞吉空軍國民兵基地的活動發表演說，與魏美桂同台。（路透）

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