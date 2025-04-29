美3大電視網對川普報導92.2%負面 研究：比第一任期更甚

根據一項28日公布的研究，美國三大電視網晚間新聞在川普上任百日內，對他的報導高達92.2%為負面新聞。(歐新社)

隨著川普 總統第二任期即將邁入第100天，媒體研究中心（Media Research Center，簡稱MRC）28日公布一項分析指出，美國三大電視網晚間新聞對川普（Donald Trump）總統的報導高達92.2%為負面內容，正面報導僅占7.8%。

MRC統計從1月20日川普上任至4月9日期間，美國廣播公司（ABC）、國家廣播公司（NBC）及哥倫比亞廣播公司（CBS）的晚間新聞，共蒐集到899則涉及川普總統或川普政府，調查顯示其中92.2%為負面報導。

研究員諾伊斯（Rich Noyes）說：「八年前，我們使用同樣的方法分析，發現川普在第一任期初期，三大電視網對他的負面報導比率高達89%。」

他說：「川普第二任期剛屆滿百日，三大電視網晚間新聞的偏頗程度已經比八年前更加嚴重。」

研究也顯示媒體對前總統拜登 與川普的鮮明對比，據MRC資料，拜登上任前100天的媒體報導中，有59%是正面評價。

諾伊斯指出：「儘管媒體對川普的報導極度負面，但相較於拜登，各大電視網仍然無法抗拒以川普作為新聞主角。」

從2017年1月20日至4月9日，各大晚間新聞總共用了1,900分鐘報導川普；而今年同一期間，川普的新聞量達到1,716分鐘。

相形之下，2021年拜登同期僅有726分鐘的報導，不到川普任何一任期的一半。

MRC說明，他們透過統計新聞中記者、主播或非政黨人士（如專家或選民）對川普的「明確評價性言論」來判定報導的正負向，來自政治人物等黨派人士的評論則不列入計算。

MRC指出，川普第一任期初期，媒體報導多集中在他的個人爭議；但到了第二任期的前100天，晚間新聞的焦點主要集中在政策議題上。

在三大新聞網晚間新聞中，關稅議題獲得最多關注，共報導了361分鐘；其次是有關政府效率部（DOGE）的新聞，報導了301分鐘；無證移民 議題則播出了233分鐘。

諾伊斯表示：「各大電視網關於川普關稅政策的新聞中，有93%是負面報導，而針對DOGE的報導，負面比率更高達97%。」

他接著說：「即便在移民議題上──這是川普在民調中表現最好的領域，媒體的負面報導比率也達到93%。在將近四小時的晚間新聞裡，只有短短3.5分鐘提到川普大幅降低非法越境人數。」

此外，川普的重要幕僚們同樣未能獲得正面報導。

調查發現，衛生與公共服務部部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在報導中得到89%負面評價；DOGE領導人馬斯克（Elon Musk）則獲得96%的負面報導；而國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的新聞負面比率高達100%。

對於這項調查結果，ABC、NBC和CBS未回應置評請求。

川普與三大電視網之間有許多恩怨。他目前正對CBS提起訴訟，索賠200億美元，指控該新聞網「60分鐘」節目去年播出前副總統賀錦麗（Kamala Harris）訪談時，有美化賀錦麗而干預選舉之嫌。

去年川普以1,500萬美元與ABC達成誹謗案和解協議。在進入政壇之前，他曾在NBC主持知名節目《誰是接班人》（The Apprentice）。

一名白宮發言人向福斯新聞（Fox News）表示：「主流媒體持續以負面描繪川普總統的歷史性成就，即使有7,700萬名美國人支持他的政策。美國人民明白總統正在為國家做正確的事，這也是為什麼傳統媒體的收視率不斷下滑，民眾開始尋找新的新聞接收方式。」

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