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前社安局長：DOGE措施恐讓社安金制度在川普任內瓦解

記者顏伶如／即時報導
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前任社會安全局局長歐麥利。(路透)
前任社會安全局局長歐麥利。(路透)

前任社會安全局(Social Security Administration，SSA)局長歐麥利(Martin O'Malley)接受網路節目「民主現在」(Democracy Now)訪問時說，政府效率部(DOGE)各種措施恐讓社安金制度在川普總統任內徹底瓦解。全國約有7000萬民眾每月領取社安金支票。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)率領的政府效率部人員，今年2月開始進駐社安局並推動改革。社安局原本5萬7000人的編制規模，經過裁員之後已減至5萬人，某些區域辦公室勒令關閉，客服也出現調整。

前總統拜登任內擔任社安局長的歐麥利接受「民主現在」主持人古德曼(Amy Goodman)專訪時說，社安局遭到政府效率部大幅縮編，整個社安金制度恐將完全瓦解。

歐麥利說，受到裁員影響，維護社安金資訊科技(IT)系統運作的員工，人數減少一半。

社安局2月宣布第一波裁員之後，2月底在新聞稿指出，人力減少是透過對符合特定條件的50歲以上員工推出自願提早退休方案，還有優退優離計畫。

歐麥利指出，人力減少就是最近幾周社安局狀況連連的主要原因，包括社安局網站當機、客服專線等候多時無人接聽、親自辦理服務大排長龍，某些民眾則被錯列死亡人口。

他說，某些客服部門開天窗，「這些狀況今後將變得越來越頻繁，不是斷斷續續，發生狀況之後，問題持續的時間也將拖得更久」。

他表示：「到最後，大家將到狀況演變成整個系統瓦解，造成福利發放中斷。」

歐麥利表示，以政府效率部前進道路來看，「我覺得對於達到那樣的目標，他們已經完成了大約九成的行動」。他表示，國會應該要有因應，還要有輿論壓力，社安金發放若中斷，將導致政治反彈。

社安金 拜登 馬斯克

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