執政百日宣傳邊境政策 白宮估美國有2千萬非法移民

川普政府「邊境沙皇」霍曼。(美聯社)

美國白宮28日舉行記者會，宣揚美國總統川普 的百日政績，白宮邊境 政策主管霍曼（Tom Homan）表示，美國至今已驅逐13.9萬人出境，並認為美國國內至少還有2000萬名非法移民 ；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）指出，美國今年已在美墨邊境新建超過85英里長的邊境牆。

川普政府29日執政滿百日，白宮28日針對邊境政策舉行記者會，並預計29日舉記者會，針對川普的經濟政策舉行記者會。

對於川普政府上台後，有多少非法移民遭到驅逐出境？霍曼指出，目前已驅逐13.9萬人。

至於有媒體指出聯邦移民及海關執法局（ICE）驅逐出境的非法移民人數還落後拜登政府，霍曼說，拜登政府任內有許多非法移民跨越美墨邊境，他們把在邊境上驅離的人數也算進去，川普政府的邊境很安全，沒有這個問題，自然數字比較少。

霍曼也估計，美國境內目前可能還有2000萬名非法移民存在；光是拜登政府任內就有1050萬人跨越邊境，他質疑這中間有多少人逃過稽查，又有多少非法移民在沒有科技執法的地區進入美國？所以他估計有2000萬人。

霍曼說，美國目前仍有70萬名遭到刑事指控的非法移民，這些是他們優先鎖定的目標。

李維特表示，自今年起，美國已在美墨邊境新建85英里（約136.8公里）長的邊境牆，目前工程進度不一；川普希望國會能增加對邊境牆、ICE和邊境管理的資金援助。

至於有媒體質疑川普要求墨西哥負擔邊境牆的支出，霍曼則說，墨西哥已派遣1萬名軍隊至美墨邊境，大幅減少非法移民的數量，美方因此節省很多在拘留、交通和遞解程序等的費用，所以墨西哥實質上是在幫忙美國築牆。