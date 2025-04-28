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川普促查「發布施政滿意走低」的民調機構：他們不懷好意

記者顏伶如／即時報導
川普總統就職將滿百日之際，民眾對他表現評價很低。路透
川普總統就職將滿百日之際，民眾對他表現評價很低。路透

紐約時報、美國廣播公司新聞部(ABC News)、華盛頓郵報、福斯新聞網等媒體最近紛紛公布最新民調川普總統施政滿意度出現下滑。川普28日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，發布施政滿意走低的民調機構應該面臨「選舉舞弊」(election fraud)調查。

川普發文寫道：「他們是不懷好意的犯罪份子，在我勝選之後向訂戶和讀者道歉，因為我勝遠幅度遠超過他們民調顯示數字，他們公信力受到重挫，到了下一個選舉周期又繼續欺騙、說謊，變本加厲。」

新聞周刊(Newsweek)28日分析，面對民調表現不佳，川普經常以「遭到動手腳」反批，對於表現良好的民調則讚不絕口；川普要求調查知名民調機構，是川普是對感覺充滿敵意的民調機構進一步打壓。

報導指出，對於研究人員來說，對川普基本盤做民調一直充滿挑戰，許多人因此認為，川普支持度可能受到低估；總統施政滿意度變動頗大，民調結果通常只代表某個特定期間的民意感受。

美國廣播公司新聞部與華盛頓郵報最新聯合民調顯示，川普施政滿度度創下過去80年來歷任總統上台百日的最低紀錄。

紐約時報與西耶納學院(Siena College)最新聯合民調指出，川普政府對於馬里蘭州無證移民艾卜瑞可．賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)遣返事件的處理，僅31%受訪者表示贊成，川普處理經濟則僅43%受訪者表示贊同。

川普競選團隊民調專家麥克勞夫林(John McLaughlin)對新聞周刊發表聲明說，川普普選票(popular vote)得票率超過50%，但紐約時報民調對象卻只包括川普選民的37%，美國廣播公司與華盛頓郵報聯合民調只包括34%川普支持者，「民調似乎刻意對川普存有偏見」。

川普 民調 紐約時報

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