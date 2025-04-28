川普促查「發布施政滿意走低」的民調機構：他們不懷好意

川普總統就職將滿百日之際，民眾對他表現評價很低。路透

紐約時報 、美國廣播公司新聞部(ABC News)、華盛頓郵報、福斯新聞網等媒體最近紛紛公布最新民調 ，川普 總統施政滿意度出現下滑。川普28日在社群媒體「真實社群」(Truth Social)發文寫道，發布施政滿意走低的民調機構應該面臨「選舉舞弊」(election fraud)調查。

川普發文寫道：「他們是不懷好意的犯罪份子，在我勝選之後向訂戶和讀者道歉，因為我勝遠幅度遠超過他們民調顯示數字，他們公信力受到重挫，到了下一個選舉周期又繼續欺騙、說謊，變本加厲。」

新聞周刊(Newsweek)28日分析，面對民調表現不佳，川普經常以「遭到動手腳」反批，對於表現良好的民調則讚不絕口；川普要求調查知名民調機構，是川普是對感覺充滿敵意的民調機構進一步打壓。

報導指出，對於研究人員來說，對川普基本盤做民調一直充滿挑戰，許多人因此認為，川普支持度可能受到低估；總統施政滿意度變動頗大，民調結果通常只代表某個特定期間的民意感受。

美國廣播公司新聞部與華盛頓郵報最新聯合民調顯示，川普施政滿度度創下過去80年來歷任總統上台百日的最低紀錄。

紐約時報與西耶納學院(Siena College)最新聯合民調指出，川普政府對於馬里蘭州無證移民艾卜瑞可．賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)遣返事件的處理，僅31%受訪者表示贊成，川普處理經濟則僅43%受訪者表示贊同。

川普競選團隊民調專家麥克勞夫林(John McLaughlin)對新聞周刊發表聲明說，川普普選票(popular vote)得票率超過50%，但紐約時報民調對象卻只包括川普選民的37%，美國廣播公司與華盛頓郵報聯合民調只包括34%川普支持者，「民調似乎刻意對川普存有偏見」。