肢體語言專家解讀川普澤倫斯基會面 點出關鍵訊號

川普(左)與澤倫斯基26日在聖伯多祿大教堂會面。(美聯社)

川普 總統與烏克蘭總統澤倫斯基 在聖伯多祿大教堂中央的椅子上面對面，兩人弓著身子前傾，雙眼對視，畫面幾乎讓人聯想到兩頭憤怒的公牛準備頂撞對方。

不過，一名肢體語言專家26日告訴《每日郵報》(Daily Mail)，這場會面並不像兩人在白宮 兩個月前激烈爭執的重演，而是揭示新的溝通展開。

肢體語言專家茱蒂·詹姆斯(Judi James)表示，這場發生在教宗方濟各葬禮前的交流，給人的感覺更像是兩位國際象棋大師在彼此試探與較量，她說：「這是異常強烈的肢體語言，再加上發生的場地，使整個場面更添幾分超現實感。」

「兩人的姿態，看起來就像在下國際象棋一樣，前傾著身體密謀、競爭著，」詹姆斯說，「不過這次，他們討論交換的是世界的命運。」

她說：「兩人頭部的前傾與對峙，表面上帶有對抗意味，甚至略顯陰暗，但從兩人如此靠近的位置，以及動作上的同步來看，整體更傾向於尋求共識，而非爆發衝突。」

詹姆斯回顧2月兩人在白宮橢圓形辦公室的爭執時指出：「當時雙方的肢體反應非常激烈，尤其是川普，明顯試圖展現身體上的主導地位。」

然而在這次會晤中，她觀察到：「兩人似乎更有意表現出肢體語言與地位上的對等感。」

她表示：「川普雙腳收縮在椅子下，腳尖著地，顯示出他希望保持靈活、隨時調整應對；同時，他雙手交握，嘴唇緊抿，表現出傾聽的意圖。」

而澤倫斯基則呈現出另一種姿態，詹姆斯指出：「他的雙腳伸出平放在地面，顯示他較為固執的心態。」

她還說：「他雙手拱起的動作表明他想要說服別人，而他揚起的眉毛則透露他渴望表達自己的觀點。」

川普與澤倫斯基在會面後分別在社群媒體上發表聲明，表示這場短暫的會談不僅富有成效，而且具正面建設性。