我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用恐被吊銷簽證

肢體語言專家解讀川普澤倫斯基會面 點出關鍵訊號

肢體語言專家解讀川普澤倫斯基會面 點出關鍵訊號

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普(左)與澤倫斯基26日在聖伯多祿大教堂會面。(美聯社)
川普(左)與澤倫斯基26日在聖伯多祿大教堂會面。(美聯社)

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基在聖伯多祿大教堂中央的椅子上面對面，兩人弓著身子前傾，雙眼對視，畫面幾乎讓人聯想到兩頭憤怒的公牛準備頂撞對方。

不過，一名肢體語言專家26日告訴《每日郵報》(Daily Mail)，這場會面並不像兩人在白宮兩個月前激烈爭執的重演，而是揭示新的溝通展開。

肢體語言專家茱蒂·詹姆斯(Judi James)表示，這場發生在教宗方濟各葬禮前的交流，給人的感覺更像是兩位國際象棋大師在彼此試探與較量，她說：「這是異常強烈的肢體語言，再加上發生的場地，使整個場面更添幾分超現實感。」

「兩人的姿態，看起來就像在下國際象棋一樣，前傾著身體密謀、競爭著，」詹姆斯說，「不過這次，他們討論交換的是世界的命運。」

她說：「兩人頭部的前傾與對峙，表面上帶有對抗意味，甚至略顯陰暗，但從兩人如此靠近的位置，以及動作上的同步來看，整體更傾向於尋求共識，而非爆發衝突。」

詹姆斯回顧2月兩人在白宮橢圓形辦公室的爭執時指出：「當時雙方的肢體反應非常激烈，尤其是川普，明顯試圖展現身體上的主導地位。」

然而在這次會晤中，她觀察到：「兩人似乎更有意表現出肢體語言與地位上的對等感。」

她表示：「川普雙腳收縮在椅子下，腳尖著地，顯示出他希望保持靈活、隨時調整應對；同時，他雙手交握，嘴唇緊抿，表現出傾聽的意圖。」

而澤倫斯基則呈現出另一種姿態，詹姆斯指出：「他的雙腳伸出平放在地面，顯示他較為固執的心態。」

她還說：「他雙手拱起的動作表明他想要說服別人，而他揚起的眉毛則透露他渴望表達自己的觀點。」

川普與澤倫斯基在會面後分別在社群媒體上發表聲明，表示這場短暫的會談不僅富有成效，而且具正面建設性。

川普 澤倫斯基 白宮

上一則

魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」

延伸閱讀

魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」

魯比歐：可能來到俄烏協議達成「非常關鍵一周」
賓州州長：官邸縱火案後 川普來電親切慰問

賓州州長：官邸縱火案後 川普來電親切慰問
與川普關係緊張 白宮記者協會晚宴很低調

與川普關係緊張 白宮記者協會晚宴很低調
川普就職將滿百日 美官員曝下階段關注焦點：魚雷在水下蓄勢待發

川普就職將滿百日 美官員曝下階段關注焦點：魚雷在水下蓄勢待發

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
美國大型零售業者警告，除非白宮與中國達成貿易協議，疫情時期供應鏈受阻的情形，恐將重演。美聯社

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

2025-04-25 08:45
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
華爾街日報分析，習近平等中國領導層已決意與美國硬槓。圖為川普(左)2019年在大阪G20峰會場邊與習近平會面。(路透)

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

2025-04-24 09:06
總統川普。（美聯社）

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

2025-04-25 10:36

超人氣

更多 >
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎
教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？

教宗葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何坐第一排？
造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛

造價14億人民幣「巨船」火了 網：中國船舶太牛
這十項好市多Kirkland食品都不到10元 存糧補貨好選擇

這十項好市多Kirkland食品都不到10元 存糧補貨好選擇