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與川普關係緊張 白宮記者協會晚宴很低調

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
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白宮記者協會低調舉行年度晚宴，今年盛會一如往年般座無虛席，但氛圍嚴肅低調得多，沒有總統拿自己開玩笑，也沒有喜劇明星上台。圖為白宮。(取材自維基百科)
白宮記者協會低調舉行年度晚宴，今年盛會一如往年般座無虛席，但氛圍嚴肅低調得多，沒有總統拿自己開玩笑，也沒有喜劇明星上台。圖為白宮。(取材自維基百科)

總統川普政府與媒體關係趨緊之際，白宮記者協會26日晚間低調舉行年度晚宴。今年盛會一如往年般座無虛席，但氛圍嚴肅低調得多，沒有總統拿自己開玩笑，也沒有喜劇明星上台。

取而代之的是，今年舞台留給了得獎記者們，由他們來向新聞價值致敬。

法新社報導，白宮記者協會（White House Correspondents' Association）主席丹尼爾斯（Eugene Daniels）並未直接提及川普，但替媒體說話反駁他的攻擊。

他說：「我們並非人民之敵，我們也非國家之敵。」

他同時聲援遭白宮封殺的美聯社（The Associated Press），以及被川普關閉的美國之音（Voice of America）。

川普在第一個總統任期期間就跳過白宮記者協會晚宴，這次也於事前宣布不參加，而是前往羅馬出席已故教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮。

美國Axios新聞網的湯普森（Alex Thompson）因報導前總統拜登而得獎。他表示，上一任白宮官員試著掩飾拜登疑似認知力下滑這件事，顯示出美國兩大政黨都有隱瞞真相的能耐。

他在這場盛會中說：「媒體信任度這麼低，我們都要負起責任。」

英國廣播公司（BBC）的朱契爾（Anthony Zurcher）因報導加薩（Gaza）衝突而得獎。他告訴台下同業說：「繼續推進、繼續打拚，並繼續無所畏懼。」

白宮 川普 拜登

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