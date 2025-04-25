川普：信任黃仁勳魏哲家會實現對美投資承諾

美國總統川普。美聯社

美國總統川普 在「時代雜誌」（TIME）今天刊出的訪問中表示，他信任輝達（Nvidia）執行長黃仁勳 和台積電董事長魏哲家會實現對美國的巨額投資承諾。

川普（Donald Trump）受訪時表示，他認為自己的高關稅 策略是絕對勝利，因為這將為美國帶來一大財富，或讓製造業回流美國。

他說：「這是一大成功，...我們正賺進數以十億計美元。...且非常重要的是，正因為我們徵收這麼多錢，這些企業都將要回來，他們要來這裡（美國）製造他們的產品。」

川普並以半導體產業為例，點名黃仁勳承諾的5000億美元投資，並提到「來自台灣的魏哲家」。

時代雜誌接著詢問川普：「當他們說（要投資）的時候，你信任他們嗎？當這些生意人說：喔，我要花5000億美元。」

川普回答：「是呀，我告訴你我為何信任他們。首先，我認為他們是值得信賴的人。但更重要的是，他們沒得選擇。因為如果他們不這麼做，將沒有能力支付關稅。」

川普並重申：「關稅正（為美國）帶來生意。記住...如果你在這裡製造你的產品，就不會有關稅。」

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