華盛頓郵報最新民調：川普移民政策不滿意度超過滿意度

川普移民政策不滿意度超過滿意度而跌至負數。（路透）

根據華盛頓郵報、美國廣播公司（ABC）、艾普索斯民調 公司（Ipsos）最新聯合民調，川普 總統二度執政以來支持度向來穩健的移民 政策，如今卻因不滿意度超過滿意度而跌至負數。華盛頓郵報25日報導，調查結果反映川普政府的強硬立場、引發合法疑慮的某些案例，逐漸失去社會大眾支持。

這項聯合民調是在4月18日至22日之間，對抽樣選出全國2464名成年人完成調查，統計誤差在正負2%以下。

調查結果顯示，46%受訪民眾對川普移民政策表示滿意，53%受訪者不滿意。相較之下，今年2月相同民調當中，50%民眾對川普移民政策表示滿意，不滿意僅48%。

從政黨背景區分，90%民主黨員不滿意川普移民政策，獨立選民有56%不滿意，共和黨員鞤翁也有11%不滿意。

調查顯示，42%受訪民眾認為被遣返到薩爾瓦多重刑監獄的馬里蘭州無證移民艾卜瑞可‧賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）應該送回美國，26%受訪者認為應該繼續留在薩國監獄，31%民眾則說對狀況不夠了解而無法回答。

共和黨員當中有53%受訪者認為艾卜瑞可‧賈西亞應該繼續留在薩國監獄，14%則說應該送回美國。民主黨員裡則有74%說艾卜瑞可‧賈西亞應該回到美國，20%受訪者表示對狀況了解不夠無法答覆。獨立選民當中，39%受訪者認為艾卜瑞可‧賈西亞應回美國，21%表示應該留在薩國監獄。

是否同意在沒有法院聽審之下，就把疑似犯罪集團成員的無證移民送到薩爾瓦多監獄？受訪者當中有51%表示不同意，47%同意，其中共和黨員高達82%表示同意，民主黨員有85%不同意，獨立選民則有46%表示同意，另外52%不同意。

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