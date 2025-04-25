我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

莫斯科附近汽車爆炸 俄軍總參謀部高階將領被炸死

長得不像典型美國人 移民顧問：最好攜帶公民證件

華盛頓郵報最新民調：川普移民政策不滿意度超過滿意度

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普移民政策不滿意度超過滿意度而跌至負數。（路透）
川普移民政策不滿意度超過滿意度而跌至負數。（路透）

根據華盛頓郵報、美國廣播公司（ABC）、艾普索斯民調公司（Ipsos）最新聯合民調，川普總統二度執政以來支持度向來穩健的移民政策，如今卻因不滿意度超過滿意度而跌至負數。華盛頓郵報25日報導，調查結果反映川普政府的強硬立場、引發合法疑慮的某些案例，逐漸失去社會大眾支持。

這項聯合民調是在4月18日至22日之間，對抽樣選出全國2464名成年人完成調查，統計誤差在正負2%以下。

調查結果顯示，46%受訪民眾對川普移民政策表示滿意，53%受訪者不滿意。相較之下，今年2月相同民調當中，50%民眾對川普移民政策表示滿意，不滿意僅48%。

從政黨背景區分，90%民主黨員不滿意川普移民政策，獨立選民有56%不滿意，共和黨員鞤翁也有11%不滿意。

調查顯示，42%受訪民眾認為被遣返到薩爾瓦多重刑監獄的馬里蘭州無證移民艾卜瑞可‧賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）應該送回美國，26%受訪者認為應該繼續留在薩國監獄，31%民眾則說對狀況不夠了解而無法回答。

共和黨員當中有53%受訪者認為艾卜瑞可‧賈西亞應該繼續留在薩國監獄，14%則說應該送回美國。民主黨員裡則有74%說艾卜瑞可‧賈西亞應該回到美國，20%受訪者表示對狀況了解不夠無法答覆。獨立選民當中，39%受訪者認為艾卜瑞可‧賈西亞應回美國，21%表示應該留在薩國監獄。

是否同意在沒有法院聽審之下，就把疑似犯罪集團成員的無證移民送到薩爾瓦多監獄？受訪者當中有51%表示不同意，47%同意，其中共和黨員高達82%表示同意，民主黨員有85%不同意，獨立選民則有46%表示同意，另外52%不同意。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

移民 川普 民調

上一則

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

下一則

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

延伸閱讀

「習近平致電非示弱」 川普上任百日專訪：貿易協議3、4周內完成

「習近平致電非示弱」 川普上任百日專訪：貿易協議3、4周內完成
重寫規則？執政近百日民調下滑 官方商店卻上架「川普2028」商品

重寫規則？執政近百日民調下滑 官方商店卻上架「川普2028」商品
美中關稅協議有望？中方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我

美中關稅協議有望？中方才否認談判進行中 川普：習近平已打給我
川普釋訊號？官方推2028周邊商品 角逐第三任期意味濃

川普釋訊號？官方推2028周邊商品 角逐第三任期意味濃

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

2025-04-24 13:30
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥