大撒幣設化妝間？赫塞斯被諷「五角大廈公主」

國防部近來因洩密案人事動盪，雖有白宮力挺，但各種不利防長赫塞斯的消息仍源源而出。（路透）

國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)23日被爆料原本打算花費4萬元，將五角大廈 簡報室的房間整修改裝為化妝間，以便讓自己上電視為政策辯論使用，此舉不只額外花費政府預算，還被外界諷為「五角大廈公主」。

綜合MSNBC、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)、印度經濟時報(Economic Times)與國會山莊報(The Hill)報導，兩位消息人士透露，這次裝修工程花費數千元，但此時正值政府積極尋求削減開支之際。最初擬定的改造費用估計超過4萬元，只是因預算考量才大幅縮減。一位消息人士說，施工拆除了桌子並增設了一把新椅子與一面附設化妝照明的大鏡子。

對此，國防部發言人表示，「這次升級我們刻意只選用了數種成本較低而且現成的材料。五角大廈簡報室的變更與升級並非新鮮事，行政團隊交接經常會進行相關調整。」發言人並補充說，「原本收到1萬至1.5萬元預算估算，但並未予以採納，而是花了『數百元』鋸切、染色及安裝木製檯面。」而且赫塞斯接受電視訪問前是自己化妝，並未請化妝師。

其實赫塞斯並未在該簡報室向媒體發布訊息，但該房間已作為他接受電視採訪使用，包括本周在「福斯新聞」露面為政策辯論。MSNBC作家貝能(Steve Benen)指出，這件事之所以引人側目，不僅因與赫塞斯自詡的「戰士精神」大相逕庭，更顯示他在川普團隊中的角色。

貝能認為，由於總統挑選了一位電視名人來掌管五角大廈，難怪會想配備化妝間，於是赫塞斯的工作並非真正管理這個全球最龐大、最複雜的官僚機器，而是在螢光幕前扮演五角大廈部長的角色，上「福斯新聞」說「強硬」及「堅強」等用字，川普則在螢幕前默默點頭。

消息傳出後，網路上有人戲稱他為「五角大廈公主」，對此，赫塞斯23日在社交平台X上回應媒體整修化妝間的報導，他否認「下達任何命令」或「裝設化妝間」。他說，「完全是假新聞，沒什麼『命令』，也沒什麼『化妝』，不過隨便你們怎麼報。我們倒是該在國防部每間男廁都裝衛生棉販賣機，那才符合左派媒體的胃口。」