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Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

福斯新聞（Fox News）23日公布川普總統的最新民調，民調結果顯示，川普執政近百日僅獲得44%的滿意度；川普對此表達不滿，稱福斯新聞的民意調查專家對他，總是調查出錯誤的結果。

福斯新聞23日公布川普最新民調，川普總體滿意度僅獲44%；在其他9個議題方面，川普僅在「邊境安全」上獲得過半的滿意度（55%），其餘都是不滿程度高於滿意程度。

川普在通膨議題上獲得民眾高度不滿，有59%的民眾不支持川普；另外，川普在關稅上也引發民眾的不滿，有58%的民眾表示不支持川普提出的關稅政策。

川普在外交和經濟議題上也引發民眾的不滿，分別有54%和56%的民眾不支持川普現行的政策方向。

對此，川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，福斯新聞的母公司「福斯媒體集團」榮譽董事長梅鐸（Rupert Murdoch）早告訴他，想要撤除福斯新聞「討厭川普、造假的民調專家」，但梅鐸從來沒有這麼做。

川普稱，福斯新聞的民調專家多年來都對他得出錯誤的結果。

川普也說，如果梅鐸要撤除福斯的民調，他也應該改革「愛中國」的華爾街日報。

川普 民調 梅鐸

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