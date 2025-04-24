新聞周刊：美艦4/23通過台海 川普重返白宮後第2次

美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號。路透

美國「新聞周刊」報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號23日穿越台灣海峽。報導並形容，這是美、中在地緣政治及貿易議題上關係緊張之際，美國總統川普 政府一次微妙的武力展示。

美軍印太司令部（INDOPACOM）發言人透過電子郵件告訴「新聞周刊」（Newsweek），當地時間4月23日，勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）例行性通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的航行和飛越自由適用範圍。

發言人說：「這艘軍艦在（台灣）海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。…勞倫斯號穿越台灣海峽，展現美國對維護所有國家航行自由原則的承諾。」

美軍印太司令部還告訴新聞周刊：「國際社會在台灣海峽的航行權利和自由不應受限。美國反對任何牴觸航行自由、飛越自由和其他合法使用海空自由的主權或管轄權主張。」

報導指出，這是目前已知川普（Donald Trump）第2任期內美艦第2次通過台海，也是自2月初美國海軍驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）航經台海後的首次。

報導並提到，勞倫斯號航經台海過程可在MarineTraffic等船舶追蹤平台看到一部分。而台灣尚未正式承認勞倫斯號通過台海，台灣國防部 表示「無相關資訊」可提供。

中國人民解放軍 東部戰區則在昨天發布的聲明中表示，4月23日，勞倫斯號通過台灣海峽，解放軍組織海空兵力全程跟監警戒。

另據航班追蹤應用程式Flightradar24的紀錄，勞倫斯號通過台海時，一架從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛的美國海軍MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）偵察無人機在台灣海峽南邊徘徊。