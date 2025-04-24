我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自詡環保的歐凱秀和桑德斯 搭私人飛機造勢 譴責富豪

QR code點餐、服務不好...只給一成小費的人變多了

新聞周刊：美艦4/23通過台海 川普重返白宮後第2次

中央社台北25日綜合外電報導
美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號。路透
美軍飛彈驅逐艦勞倫斯號。路透

美國「新聞周刊」報導，美國海軍驅逐艦勞倫斯號23日穿越台灣海峽。報導並形容，這是美、中在地緣政治及貿易議題上關係緊張之際，美國總統川普政府一次微妙的武力展示。

美軍印太司令部（INDOPACOM）發言人透過電子郵件告訴「新聞周刊」（Newsweek），當地時間4月23日，勃克級（Arleigh Burke-class）飛彈驅逐艦勞倫斯號（USS William P. Lawrence）例行性通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的航行和飛越自由適用範圍。

發言人說：「這艘軍艦在（台灣）海峽行經的水道，不在任何沿海國家領海範圍內。…勞倫斯號穿越台灣海峽，展現美國對維護所有國家航行自由原則的承諾。」

美軍印太司令部還告訴新聞周刊：「國際社會在台灣海峽的航行權利和自由不應受限。美國反對任何牴觸航行自由、飛越自由和其他合法使用海空自由的主權或管轄權主張。」

報導指出，這是目前已知川普（Donald Trump）第2任期內美艦第2次通過台海，也是自2月初美國海軍驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）航經台海後的首次。

報導並提到，勞倫斯號航經台海過程可在MarineTraffic等船舶追蹤平台看到一部分。而台灣尚未正式承認勞倫斯號通過台海，台灣國防部表示「無相關資訊」可提供。

中國人民解放軍東部戰區則在昨天發布的聲明中表示，4月23日，勞倫斯號通過台灣海峽，解放軍組織海空兵力全程跟監警戒。

另據航班追蹤應用程式Flightradar24的紀錄，勞倫斯號通過台海時，一架從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛的美國海軍MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）偵察無人機在台灣海峽南邊徘徊。

解放軍 川普 國防部

上一則

與南韓貿易會談 貝森特：速度比想像中快

延伸閱讀

俄烏和談心中有期限 川普：2周之後再問我

俄烏和談心中有期限 川普：2周之後再問我
川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次

川普拒發經費 哈佛等知名私立大學發債、賣股籌款 金融危機來首次
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

熱門新聞

消息人士爆料，世界首富馬斯克(右)和財政部長貝森特(左)日前在白宮因國稅局（IRS）問題陷入激烈爭執。（圖／美聯社）

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

2025-04-23 21:48
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
川普總統。（路透）

川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

2025-04-23 15:10
川普總統的第二任沒有連任壓力。(路透)

川普2.0百日狂飆無人制衡 世界秩序因他劇變重組

2025-04-20 20:16

超人氣

更多 >
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

中國稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥