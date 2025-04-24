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不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

編譯羅方妤／即時報導
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避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)
避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬。(路透)

美國CNBC報導，共和黨金主、避險基金Citadel創辦人兼執行長葛里芬（Ken Griffin）表示，美國總統川普發動的全球貿易戰，可能損害美國及其政府公債市場聲譽。

葛里芬在23日於華府特區舉行的Semafor全球經濟峰會表示：「美國不僅是個國家，它是個全球性品牌。無論是我們的文化、經濟實力還是軍事實力，美國都已超越一個國家的定義。這是世界上大多數人渴望達到的目標，但我們正侵蝕這個品牌。」

川普本月初推出對等關稅震驚全球，引發華爾街劇烈波動。川普數天後宣布，暫停徵收對等關稅90天，但將中國排除在外，美國政府也正尋求與各國達成協議。

受政治局勢緊張影響，美國國債殖利率上升，美元匯率走跌，顯示投資人正遠離美國這個過去被視為最安全的投資地點。

葛里芬說：「在金融市場，沒有任何品牌能與美國國債市場及美元的強勢相比。美國國債的強勢和信用價值，沒有品牌與它相提並論。但我們讓這個品牌置於風險中。」

葛里芬還表示：「當你擁有一個品牌，總統、財政部長和商務部長必須非常深思熟慮，你需要以尊重這個品牌的方式行事，就是強化這個品牌。因為，當你玷汙這個品牌，可能要用一生的時間彌補已造成的損害。」

葛里芬去年大選投票支持川普，也是共和黨政治人物的金主。不過，他一直嚴厲批評川普的貿易政策，稱川普言論「誇大」。他曾在本月初說，川普關稅措施等同於對家庭加稅，是政府犯下的「重大政策錯誤」。

川普 國債 關稅

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