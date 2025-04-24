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專家：共和黨內民粹主義崛起 百萬年收入加稅獲得支持

記者顏伶如／即時報導
選舉策略專家則說，對於這股新興趨勢並不感到意外，因為要求向富人加稅的聲音，來自於共和黨內民粹路線陣營。（路透）
選舉策略專家則說，對於這股新興趨勢並不感到意外，因為要求向富人加稅的聲音，來自於共和黨內民粹路線陣營。（路透）

福斯新聞網（Fox News）24日報導，減稅向來是共和黨核心理念，最近幾周共和黨國會議員熱烈討論對年收入超過百萬的民眾加稅，似乎顛覆傳統精神，選舉策略專家則說，對於這股新興趨勢並不感到意外，因為要求向富人加稅的聲音，來自於共和黨內民粹路線陣營。

共和黨選舉策略顧問海耶（Doug Heye）受訪時說，對於共和黨國會議員拋出向高收入族群加稅的提議並不意外，因為共和黨在極短時間裡已經出現大幅改變。

曾任共和黨眾院助理的海耶說，共和黨2012年提議年收入未滿100萬實施統一稅率（uniform tax rate），結果黨內引發強烈反彈，提議遭質疑為民眾帶來加稅負擔，最後遭到推翻。

海耶表示，前車之鑑歷歷在目，可是2012年反對提案的共和黨員，現在卻紛紛支持對高收入民眾加稅。他說，加稅的提議來自於川普影響以及民粹主義勝行。

福斯數位新聞（Fox News Digital）日前報導，消息人士透露，白宮收到的共和黨討論提案，包括為年收入超過100萬元者成立稅率40%的稅收級距（tax bracket）。共和黨眾議員討論中的各種版本，則包括向超級富豪訂定38%至40%之間的稅率。

目前所得稅最高稅率37%適用於個人年收入60萬9351元以上、夫妻合併報稅家庭年收入73萬1201元以上。川普第一任執政期間的2017年「減稅及就業法案」（Tax Cuts and Jobs Act，TCJA）上路之前，最高稅率原本是39%。

眾院共和黨團助理出身的華府遊說公司EFB Advocacy合夥人費瑞（John Feehery）說：「當前政治氛圍非常適合對有錢人加稅。」他說，缺點在於經濟成長將受打擊，「如果想用廉價手段創造政治加分，當然可以這麼做，不過，如果要有紮實的經濟，民眾都有工作，就要審慎行動」。

共和黨內出現要求對高收入族群加稅的聲浪，費瑞表示，並不覺得意外，因為川普就是走民粹主義路線，川普身邊有很多人也一樣是民粹主義者。

費瑞指出，如果細看共和黨選民主要結構，就會發現共和黨已經變了。

他說：「以前共和黨員是鄉村俱樂部會員，民主黨員是勞工階級，如今反而共和黨員是勞工階級，民主黨員是鄉村俱樂部會員。」

共和黨 川普 眾院

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