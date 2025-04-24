華郵分析：為何查克柏格沒辦法討好川普？

臉書（Facebook）創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）。（路透）

華盛頓郵報科技評論員莫莉‧羅勃茲（Molly Roberts）24日在專欄指出，臉書（Facebook）創辦人查克柏格 （Mark Zuckerberg）近來改變形象，還開始稱讚「陽剛能量」（masculine energy），卻沒能改變川普 總統看法；查克柏格希望聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）停止恐讓公司損失數十億甚至分拆的反壟斷訴訟，但到目前尚未成功。

羅勃茲指出，就在同一時間，谷歌 （Google）則在華府聯邦法院為了去年敗訴的反壟斷案件跟司法部交手，另一件有關廣告工具的訴訟谷歌最近同樣敗訴。從查克柏格與谷歌面對的代價，輕則可能是巨額罰款，重則危及企業存亡，雖然科技界努力討好川普，幾家科技巨頭還是沒辦法靠著魅力或金錢擺脫政府主管機關找麻煩。

過去幾個月，矽谷最頂尖的科技大亨極力想辦法討好華府高層，查克柏格、谷歌執行長皮采（Sundar Pichai）、亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）、蘋果公司（ Apple）執行長庫克（Tim Cook）、TikTok執行長周受資（Shou Zi Chew）都出席川普就職典禮。

2017年時，皮采與另一名共同創辦人布林（Sergey Brin）加入谷歌員工一起抗議嚴苛移民政策，但現在大批無證移民未經正當法律程序（due process）就被遣送到薩爾瓦多重刑監獄，皮采等人卻默不作聲。2020年大選過後，臉書忙著在平台上移除不實訊息與仇恨言論，2021年國會暴動事件後則關閉川普帳號，但如今臉書母公司Meta已不再堅持內容核實。

川普為了臉書帳號被關提告，Meta後來以2500萬與川普和解。川普競選期機遭遇槍擊保住一命，查克柏格接受媒體訪問時，稱讚川普被子彈擊中後還站起來的表現堪稱「厲害角色」（badass）。

川普第一任執政尾聲提出的反壟斷官司纏訟迄今，查克柏格上周出庭作證數小時。華爾街日報（WSJ）日前報導，查克柏格日前打電話給聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）主席佛格森（Andrew Ferguson），表達願意以4億5000萬價碼和解。如果訴訟敗訴，臉書面臨罰款高達180億。消息人士說，查克柏格自任和解提議將獲得川普背書，事實上卻沒有。

羅勃茲分析，反壟斷案件向來獲得兩黨支持，但川普對科技巨頭（Big Tech）的不滿其實源於親身遭遇，而不是「謝爾曼反托拉斯法」（Sherman Antitrust Act）是否落實；科技巨頭當年崛起時多半支持民主黨，後來又紛紛公然反對川普，川普喜歡受到奉承，更喜歡復仇，「雖然這不代表任何價碼都無法讓川普放棄積怨，或許只是還不知道價碼到底要多少而已」。