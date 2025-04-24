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出手至少百萬給川普就職基金的捐款人 紛紛晉升政府要員

記者顏伶如／即時報導
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

華盛頓郵報24日報導，出手至少100萬元贊助川普就職基金的捐款人當中，十多人後來出任政府高層官員；2025年1月的總統就職典禮，川普2億3900萬募款成果突破歷年紀錄，幾乎是川普第一次執政時2017年就職典禮募款所得的翻倍，主要原因在於大型企業、超級富豪共襄盛舉。

根據川普就職委員會20日提交聯邦選舉委員會（Federal Election Commission，FEC）資料，為川普就職典禮捐款的金主，不少人後來被納入美國駐外大使、內閣首長考慮名單，某些企業則希望透過捐款影響新政府的貿易、稅務、預算等政策走向。在川普第一次執政期間及拜登任內受到法規嚴格限制的科技業、加密貨幣圈，對川普2025年就職典禮踴躍贊助，合計捐款金額有數千萬元。

聯邦選委會的申報紀錄裡並不包括開銷細節，但就職典禮委員會募款所得通常用在就職大點、遊行、晚宴與酒會。受到酷寒天候影響，就職典禮相關活動今年縮小規模，從戶外改成室內場地，取消遊行。沒用完的捐款如何處理，就職典禮委員會可以自行裁量，例如捐給總統圖書館或贊助白宮復活節慶祝活動。

長期身為共和黨金主的阿肯色州投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens），為川普就職典禮委員會捐款400萬之後，獲川普提名出任駐英國大使。

捐款200萬元的億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）獲川普提名掌理國家航空暨太空總署（NASA）。同樣捐款200萬元的加州房地產投資富豪梅莉莎‧艾格羅斯（Melissa Argyros），獲川普提名出任駐拉多維亞大使。

捐款100萬元的佛羅里達州律師紐林（Dan Newlin），2024年大選期間自掏腰包超過1100萬元幫川普推出選舉廣告，後來獲川普提名出任駐哥倫比亞大使。

捐款100萬元的企業家史普瑞徹（Jeffrey Sprecher），妻子凱莉‧羅夫勒（Kelly Loeffler）後來出任小型企業署（Small Business Administration，SBA）署長。

PayPal共同創辦人霍爾里（Ken Howery）捐款100萬元，獲川普提名出任駐丹麥大使。

世界摔角娛樂公司（World Wrestling Entertainment，WWE）前執行長琳達‧麥克曼（Linda McMahon）在川普第一任內擔任小型企業署署長，為川普2025年就職典禮捐款100萬元，目前是教育部長。

美國職籃（NBA）休士頓火箭隊老闆（Houston Rockets）費爾蒂塔（Tilman Fertitta）捐款100萬，獲川普提名為駐義大利大使。

另外，贊助金額不到100萬元的捐款人則包括財政部長貝森特（Scott Bessent）。

川普 義大利 拜登

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