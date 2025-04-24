川普絕不會對任何人讓步 卻因為「它」兩度低頭

華爾街日報報導，財政部長貝森特（右）和商務部長盧特尼克（中）在內官員提醒川普，如此貿易政策若堅持下去會會導致市場更加混亂。(路透)

美國總統川普 一意孤行，可以誰都不甩，但如今碰上一個連他也不得不禮讓三分的超級對手——股市。

川普重返白宮 三個月來，幾乎顛覆了整個聯邦機構，鞏固了行政權力，得罪了全球所有盟友，並重新整頓了美國經濟關係。他這番作為還引發街頭抗議、司法對抗、民調下滑，政治阻力。

但目前為止，唯一一個絕對可以迫使他退讓的力量只有華爾街。

最近幾周在市場震盪之下，川普軟化了他經濟和貿易立場。本月初，他宣布對大多數國家加徵對等關稅 ，卻因美股崩跌和美國公債賣壓而暫緩90天。本周，川普在對中國口氣有所和緩，也排除了設法開除聯準會（Fed）主席鮑爾的可能性，只因為他公開批評鮑爾引發又一波市場震盪。

川普和白宮官員辯稱，這些劇烈的轉變都是迫使盟友和對手和美國達成貿易協議的長期計畫的一環。他們強調，川普仍然堅定奉行要重塑全球貿易的承諾。

但在每一個情況中，川普的立場又因他的幕僚和閣員而鬆動。華爾街日報引述知情人士報導，財政部長貝森特和商務部長盧特尼克在內官員提醒，如此堅持下去會會導致市場更加混亂。川普本月也承認，他暫緩關稅部分是因為他觀察到債券市場感到「有點不安」。

白宮發言人德賽說：「是美國人民的最佳利益，是唯一主導川普總統決策的利益。」

川普也經常聽取業者對他的貿易政策的意見。周一，川普和國內最大零售商的高層會面，包括Target、沃爾瑪（Walmart）和家得寶（Home Depot），據說他們向總統發出嚴重警告，指出關稅可能會擾亂供應鏈並推高價格。

川普的現任和前任幕僚透露，他很關注市場，他這麼一個重度的媒體使用者無法忽視過去幾周電視螢幕和報紙頭條上的劇烈震盪。

前川普政治顧問厄本（David Urban）指出，「他將市場視為形勢發展的指標。」「在他看來，這是人對生活和金融世界觀感的重要指標。」

但川普推動市場成長並透過高額關稅讓美國製造業回流的雙重目標，有時會相互矛盾。

他說：「總統熱愛市場，但鄙視美國勞工，兩者蘊含著緊張關係。這就是我們現在所看到的緊張局勢。這兩種心態大致朝著相反的方向拉扯。」

自川普就任以來，史坦普500指數下跌約10%，這是任何總統任期前94天內的最差表現。史坦普500的數據追溯至1928年。

川普總是在股市上漲時歸功自己，股市下跌時又刻意保持距離。他經常辯稱自己繼承了前總統拜登所留下的「病態」市場。在總統競選期間，他警告選民，如果選擇當時的副總統賀錦麗，將會引發「賀錦麗崩盤」和「1929年式的經濟大蕭條」。

川普對市場的暴跌不以為然，認為這是重塑經濟所需付出的代價。「我也不希望讓什麼下跌，但有時要治病就得吃藥。」。

川普團隊也可能利用市場作為對抗中國的武器。在最近的一次電視訪談中，貝森特不排除將中股從美國交易所下市的可能性。

川普對在他第一次任內對美股上漲感到自豪，多次聲稱美股在他的第一任期內上漲了88%，譽之為「我國史上最了不起的表現。」其實在他第一次任內史坦普500指數上漲約67%，這漲幅確實高於拜登任內的56%，但在歐巴馬第一個任期內史坦普漲幅更大。