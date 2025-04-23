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川普為何對Fed、中國轉溫和？3大零售商和市場嚇到他

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統。（路透）
川普總統。（路透）

Axios 23日報導，美國總統川普21日被三大零售商執行長和市場嚇到，隔天緩和了一些最尖銳的威脅，表明對中國立場更溫和，還撤回了針對聯邦準備理事會（Fed）的激烈言詞。雖然川普在重塑經濟的目標上意志堅定，卻也對市場動向與強大企業領導人和投資人的懇求很敏感。這些人擔心，他的全面行動帶來最壞的結果。

根據報導，21日對川普重塑全球經濟的目標是艱難的一天。知情人士透露，沃爾瑪、目標百貨（Target）和家得寶（Home Depot）等美國三大零售商執行長私下警告川普，他的關稅和貿易政策可能擾亂供應鏈，提高價格，並且讓貨架變空。

一位知情政府官員告訴Axios，「倉儲式量販店的執行長們直截了當告訴他，價格沒在上漲，現在很穩定，但是將上漲。這不是關於食品，但他被告知貨架將空空如也」。另一位知情官員表示，執行長們告訴川普，亂象可能在2周後變得明顯。

與此同時，股市、債市與匯市等金融市場正在重挫，因為投資人對川普先前威脅開除Fed主席鮑爾與踐踏Fed獨立性驚慌失措，到了22日，川普將音量調低。先是財政部長貝森特，接著是白宮發言人李維特，隨後是川普本人都表示，與陸方的貿易談判即將開始，起步順利，將達成一項遠低於當前145%關稅的協議。

川普隨後在橢圓辦公室告訴記者，他無意開除鮑爾。市場得到了想要的訊息後迅速強力反彈，美股飆升、美元急拉。

不過，白宮官員宣稱川普並未放軟，一位資深官員表示，總統只是展現他準備好達成協議，並且「對我們能向前邁進感到樂觀」。

該官員說，「這就是川普所做的，他用影響力來領導」，稱「他讓人們坐上談判桌，中國已對談判表達了興趣。總統也明確表示，如果他們合作，他也會合作」。

川普 鮑爾 白宮

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