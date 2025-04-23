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路透：美中爆發激烈貿易戰 雙方芬太尼談判陷僵局

中央社華盛頓23日綜合外電報導
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加州聖伊西德羅(San Ysidro)邊境查到的芬太尼。美聯社
加州聖伊西德羅(San Ysidro)邊境查到的芬太尼。美聯社

4名熟悉內情的美國官員告訴路透，就在全球兩大經濟體美國和中國爆發激烈貿易戰之際，雙方仍就打擊類鴉片藥物芬太尼問題持續談判，儘管美方談判代表批評中方缺乏誠意。

美中雙方仍持續交換販毒者情資，並經常交流。但消息人士指出，目前為止，中方提出的解決方案不足以應對危機，逐漸耗盡美國總統川普的耐心。

華府說，中國的化學製造商與出口商供應大量先驅化學品（chemical precursor）給販毒集團，用於製造合成類鴉片藥物。美國近45萬人因合成類鴉片藥物用藥過量而送命。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇告訴路透：「美國芬太尼濫用問題，應該由美國自己來正視與解決。」

美方談判代表已轉達川普的立場，希望中方立即採取行動，將那些供應芬太尼先驅化學品的中國製造商和販售者予以起訴和定罪。

一名美國官員指出：「說來容易，做起來難。」他指出，雙方談判陷入僵局。

川普重返白宮後的第一步，就是以北京未能遏止芬太尼先驅化學品流入販毒集團為由，對從中國進口的商品加徵總計達20%的關稅。加計其他回合的關稅後，川普對中國徵收高達145%以上的基本稅，中方警告這將破壞雙方打擊毒品的談判。

川普政府目前要求中國嚴懲那些供應原料給非法交易的化學製造商與賣家，許多人甚至在網路上公開販售。

一名美國官員表示，即使美方提供證據和線索，北京仍未把這類行動列入優先。

該名官員說：「應該要有重量級的人物入獄，作為對整個產業與黑市的警告…但我們還沒看到這類的行動。」

川普 關稅 白宮

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