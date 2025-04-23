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中國仍被世界銀行視為「發展中國家」美財長：荒謬

記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財政部長貝森特。（路透）
美國財政部長貝森特。（路透）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）23日出席國際金融協會發表談話表示，中國作為世界第二大經濟體，卻還被世界銀行視為「發展中國家」，這是荒謬的。

貝森特在演說中指出，美國優先不代表美國唯一，而是希望深化與貿易夥伴的合作和互相尊重；美國優先是要擴大美國對國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等國際機構的領導力，美國優先希望恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特說，面對美國總統川普的關稅政策，現在已有超過100個國家與美方接觸，希望協助重新平衡全球貿易；這些國家對川普政策的反應非常開放且正面，「我們正進行有意義的對話，並期待與其他國家對話。」

貝森特也提到中國，認為特別是中國需要重新平衡，指中國近期的資料顯示其經濟仍傾向製造業；中國的成長仍仰賴製造業出口，若現況不改變，勢必將創造更嚴重的貿易不平衡。

貝森特說，中國現行的經濟模型是建立在用出口來解決所有的經濟問題，但這樣的模型無法持續下去；中國必須做出改變，美方也希望幫助中國改變，因為美國也需要重新平衡。

貝森特說，中國可以開始轉型，從過度出口轉向內需，認為這樣的轉型將協助全球重新平衡。

貝森特在演說中，除了批評國際貨幣基金花太多資源在氣候變遷、性別、社會議題上，他也呼籲世界銀行應該設定好明確的「畢業時間」（graduation timeline），讓早有資格畢業的國家可以畢業。

貝森特說，世界銀行至今仍視世界第二大經濟體、中國是「發展中國家」是荒謬的（absurd）。

貝森特說，雖然中國的崛起非常快速且令人讚嘆的，但如果中國想要在全球經濟中扮演與其重要性相稱的角色，中國必須向上畢業。

美國優先 川普 貨幣

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