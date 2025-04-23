是否對年收入百萬以上民眾加稅？川普核心幕僚意見分歧

川普總統。（美聯社）

華盛頓郵報22日報導，共和黨 2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬民眾加稅的條款，川普 總統核心幕僚意見分歧。消息人士說，雖然共和黨國會議員普遍不支持對高收入族群加稅，副總統范斯（JD Vance）、白宮預算管理局（Office of Management and Budget，OMB）局長伏特（Russell Vought）在內部討論裡則展現開放態度。

川普第一任時的白宮資深顧問班農（Stephen K. Bannon，前譯巴農）曾公開呼籲川普應為高收入族群加稅背書，才能破解民主黨攻擊共和黨是「屬於有錢人的政黨」（the party of the rich）說詞。

不過，某些長期支持川普的盟友則反對向高收入族群加稅，前眾院 議長金瑞契（Newt Gingrich）、摩爾（Steve Moore）、庫德洛（Larry Kudlow）都曾表達強烈反對，理由是對高收入者加稅將打臉川普的減稅承諾、遏止經濟成長。福斯新聞網（Fox News）主播漢尼提（Sean Hannity）也曾公開表示不贊成向高收入民眾加稅。

眾院議長強生（Mike Johnson）、賓州聯邦參議員麥考米克（David McCormick）、德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等共和黨國會議員都曾明確表示，共和黨版稅務草案裡不會出現向高收入族群加稅的條款。

金瑞契22日在社群媒體X發文表示，收到川普傳來的訊息，內容寫著雖然喜歡「小幅加稅」的提議，但對共和黨可能帶來政治傷害，因此「如果不要做，可能會比較好」。

消息人士說，財政部長貝森特（Scott Bessent）對於各種提案表達開放立場，包括對年收入超過500萬以上民眾加稅。

班農提出的富人加稅措施，包括將收入排行最高區段的所得稅稅率從37%調高到2017年減稅法案之前的39.6%，年收入超過62萬6350的民眾將包括在內。班農也提議對年收入超過100萬以上納稅人另外開闢新的報稅級距（bracket），因為共和黨要逐漸轉向代表勞工階級選民。包括班農在內的川普盟友還曾討論對年收入300萬或500萬以上民眾，再成立稅率更高的報稅級距。

不過，反對人士則說，向年收入百萬以上民眾加稅，對於解決貧富不均效果有限。

報導指出，川普本月稍早與參院多數黨領袖熊恩（John Thune）開會時，聽取對高收入族群加稅的潛在好處分析，但沒有做出任何決定。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員波米爾洛（Kyle Pomerleau）指出，最高收入區段所得稅率回歸39.6%，未來10年將增加大約4000億稅收。