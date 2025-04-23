我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西州野火迅速延燒 急撤約3000居民

土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

是否對年收入百萬以上民眾加稅？川普核心幕僚意見分歧

記者顏伶如／即時報導
川普總統。（美聯社）
川普總統。（美聯社）

華盛頓郵報22日報導，共和黨2025年稅務法案是否納入對年收入超過100萬民眾加稅的條款，川普總統核心幕僚意見分歧。消息人士說，雖然共和黨國會議員普遍不支持對高收入族群加稅，副總統范斯（JD Vance）、白宮預算管理局（Office of Management and Budget，OMB）局長伏特（Russell Vought）在內部討論裡則展現開放態度。

川普第一任時的白宮資深顧問班農（Stephen K. Bannon，前譯巴農）曾公開呼籲川普應為高收入族群加稅背書，才能破解民主黨攻擊共和黨是「屬於有錢人的政黨」（the party of the rich）說詞。

不過，某些長期支持川普的盟友則反對向高收入族群加稅，前眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）、摩爾（Steve Moore）、庫德洛（Larry Kudlow）都曾表達強烈反對，理由是對高收入者加稅將打臉川普的減稅承諾、遏止經濟成長。福斯新聞網（Fox News）主播漢尼提（Sean Hannity）也曾公開表示不贊成向高收入民眾加稅。

眾院議長強生（Mike Johnson）、賓州聯邦參議員麥考米克（David McCormick）、德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）等共和黨國會議員都曾明確表示，共和黨版稅務草案裡不會出現向高收入族群加稅的條款。

金瑞契22日在社群媒體X發文表示，收到川普傳來的訊息，內容寫著雖然喜歡「小幅加稅」的提議，但對共和黨可能帶來政治傷害，因此「如果不要做，可能會比較好」。

消息人士說，財政部長貝森特（Scott Bessent）對於各種提案表達開放立場，包括對年收入超過500萬以上民眾加稅。

班農提出的富人加稅措施，包括將收入排行最高區段的所得稅稅率從37%調高到2017年減稅法案之前的39.6%，年收入超過62萬6350的民眾將包括在內。班農也提議對年收入超過100萬以上納稅人另外開闢新的報稅級距（bracket），因為共和黨要逐漸轉向代表勞工階級選民。包括班農在內的川普盟友還曾討論對年收入300萬或500萬以上民眾，再成立稅率更高的報稅級距。

不過，反對人士則說，向年收入百萬以上民眾加稅，對於解決貧富不均效果有限。

報導指出，川普本月稍早與參院多數黨領袖熊恩（John Thune）開會時，聽取對高收入族群加稅的潛在好處分析，但沒有做出任何決定。

保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員波米爾洛（Kyle Pomerleau）指出，最高收入區段所得稅率回歸39.6%，未來10年將增加大約4000億稅收。

川普 共和黨 眾院

上一則

白宮加快日印關稅談判 急推框架協議藏玄機 恐排擠中國

延伸閱讀

伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款

伊州長諷川普 批國軒與中共有關卻收百萬捐款
貝森特在閉門會議說不追求脫鉤 川普預計談判不會硬碰硬

貝森特在閉門會議說不追求脫鉤 川普預計談判不會硬碰硬
川普為何狂批鮑爾？分析：替即將到來的經濟疲軟先鋪墊

川普為何狂批鮑爾？分析：替即將到來的經濟疲軟先鋪墊
川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

熱門新聞

白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
自川普「解放日」記者會後，貿易顧問納瓦羅固定在白宮橢圓辦公室出入。(路透資料照)

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

2025-04-18 21:52
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

不滿川普執政 美500萬人上街反川普

2025-04-19 18:55
美國總統川普。(新華社)

黃仁勳穿西裝訪北京談晶片合作？川普回應曝光

2025-04-17 21:47
哈佛大學(Harvard University)成為公開反抗川普政府要求配合改革的首例。路透

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

2025-04-16 02:28

超人氣

更多 >
夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老

夫妻幸福密碼曝 其中一人是這星座注定富貴到老
矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座
關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜

關稅戰買不到這些乾貨 食品批發商：送回中國都比清關便宜
越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國

越南、柬埔寨出手了 嚴打中國商品「洗產地」輸往美國
打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組