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川普政府關閉美國之音違法 法官裁示恢復

記者胡玉立／即時報導
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聯邦法官22日裁定，川普政府解散「美國之音」及其附屬新聞服務的行為可能違法，要求恢復。(路透)
聯邦法官22日裁定，川普政府解散「美國之音」及其附屬新聞服務的行為可能違法，要求恢復。(路透)

華府聯邦區域法院法官藍伯斯(Royce Lamberth)22日裁定，川普政府解散「美國之音」(VOA)及其附屬新聞服務的行為可能違法，他下令無限期阻止關閉VOA及其附屬新聞服務，並要求VOA上級機構美國國際媒體署(USAGM)恢復VOA和USAGM旗下其他媒體職能。

藍伯斯並下令，禁止USAGM阻止旗下媒體依法律要求擔任「持續可靠和權威」的新聞來源；USAGM應恢復被休假員工工作，訴訟持續期間不得裁員，也應繼續為國際廣播提供資金。

藍伯斯是共和黨前總統雷根任命法官。他表示，「簡言之，被告沒有任何本法院可找出的方法來關閉USAGM，卻立即採取嚴厲行動削減USAGM，未考慮行政命令中明確規定其法定或憲法要求的職能，也未考慮對其全球員工、記者和媒體消費者造成的傷害。」「被告行為直接表現出的武斷和任性，莫此為甚。」

美國政府資助的VOA以近50種語言，向世界輸出美國價值觀。川普上任後簽署行政命令關閉USAGM。3月15日VOA突然停播，1300多名員工被安排休假， 600位特約工作者被告知將被解雇。部分VOA記者、工會及倡導國際新聞自由的非營利組織「無國界記者」組織(Reporters Without Borders)隨即提起訴訟。

代表VOA員工提告的律師塞利(Andrew Celli)在藍伯斯法官公布裁決後表示，這項裁決是「新聞自由的重大勝利」。

雖然提告的聯盟也希望恢復VOA姊妹電台網絡的資助，但藍伯斯表示，因為還涉及一些別的問題，他的命令不適用於自由歐洲電台/自由電台(Radio Free Europe/Radio Liberty)、中東廣播網(Middle Eastern Broadcast Network)或開放技術基金(Open Technology Fund)。

代表原告提訴的聯盟在22日初步禁令聽證上表示，國會成立VOA承諾提供全球高質量新聞，儘管川普行政命令認為該網絡「沒必要」，但壓制該網絡將損害美國海外利益。藍伯斯則指出，「我認為VOA的優勢之一是，它有勇氣講述美國的真相。」

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