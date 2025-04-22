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魯比歐宣布改組瘦身 國務院：否則無法持續下去

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（記者陳熙文／攝影）
國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）。（記者陳熙文／攝影）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日宣布國務院改組，預計將關閉國內132個辦公室、砍掉700個職位；國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）稱這是必須要發生的，否則以政府現在的規模來說，無法繼續持續下去。

魯比歐22日宣布國務院改組，稱現行的國務院非常臃腫、官僚，缺乏效率；魯比歐指出，改組將整合特定地區的功能、關閉重複的辦公室，以及移除不符合美國核心價值的項目。

CNN引述資深國務院官員指出，改組不會造成立即的裁員，但預期有官員會失去他們的工作，估計國務院的華府總部將砍掉700個職位；CNN也取得內部的「事實清單」，指副國務卿將提出方案，以減少15%的國內人員。

報導指出，國務院改組將把國務院總部的辦公室從734間減至602間，等於減少22％，包括關心戰爭罪和國際衝突的辦公室；另外有137間辦公室將轉換到國務院內其他的位置，以強化效率。

國務院22日舉行記者會，布魯斯說明指出，部分辦公室確實會被關閉，或併入其他局處，但並不代表其關心的議題就不見了，或不被在乎了；布魯斯說，假如某局處被關閉了，國務院會找出將議題併入其他局處、或其他議題的辦法。

布魯斯說，國務院改組是必要的，因為以政府現在的規模，無法持續下去，「這就是為什麼我們要做的原因。」

布魯斯表示，國務院的改組是根據總統的行政命令，為部會瘦身，讓部會變得更有效率，且減少負擔和官僚；布魯斯也說，這將由國務院主導，不是由政府效率部 （DOGE）主導。

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