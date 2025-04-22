范斯：莫迪總理的高支持率讓我忌妒

范斯在印度發表他訪印之行的首場演說。(美聯社)

副總統范斯 (JD Vance)周二在齋浦爾(Jaipur)發表他在印度 的首次演說，他表示，此次到訪印度是為了強化兩國關係，並批評美國過去的政府只是將印度視為廉價勞力的來源。

「我此行帶來一個簡單的訊息，」范斯表示，「川普政府尋求以公平與共同國家利益為基礎的貿易夥伴關係。我們希望與尊重勞工的國家合作。」

范斯說：「我相信，只要印度與美國攜手，21 世紀將會是繁榮且和平的；反之，若我們失敗了，那意味著全人類將迎來黑暗時代。」

他說：「美國前幾屆政府將印度視為低成本勞動力的來源。一方面，他們批評莫迪總理(Narendra Modi)領導的政府，但這裡卻是民主世界中最受人民支持的政府。正如我昨晚告訴莫迪總理的，他的支持率高到令我忌妒。」

「我們來這裡不是為了說教。」 范斯表示，「我們來這裡不是為了鼓吹你必須以某種特定的方式行事。過去，華府 經常以一種高高在上的態度對待莫迪總理。」

范斯表示，華府正尋求與新德里展開更深入的合作，不僅銷售先進軍備，亦包括共同生產；他更向印度推銷美國第五代匿蹤戰機。

「F-35將能提供前所未有的方式保護你們的人民。」范斯說。

過去數十年來，印度主要仰賴俄羅斯供應武器、戰機與軍事裝備，但近年已逐步轉向美國、法國與英國等國分散採購來源。

近年來，印度已將美製先進戰機、直升機、飛彈等裝備納入軍隊體系，雙方也宣布預計於今年晚些時候簽署為期十年的國防合作框架，以進一步深化雙邊安全夥伴關係。

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