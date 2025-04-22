打造「美國優先」的美國務院 魯比歐宣布改組

美國國務卿魯比歐。（路透）

美國國務院 22日發布新聞稿，指未來將轉型為「美國優先」的國務院，並提出新的改組，其中大幅縮減關於人權、民主的部分；國務院指出，擬於接下來幾個月內完成改組。

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）22日透過新聞稿表示，美國正在全球面對巨大的挑戰；若要實現美國總統川普 的美國優先外交政策，必須讓國務院再度偉大。

魯比歐表示，國務院現在是非常臃腫、官僚，且無法在大國競爭的時代中執行外交任務；魯比歐說，過去15年來，國務院的足跡有前所未有的成長，成本開銷也提高，卻看不到回收，納稅人也看到缺乏效能和效率的外交。

魯比歐說，蔓延的官僚主義創造出一個更受制於激進政治思想，而非強化美國核心利益的系統。

魯比歐說，這也是為什麼他今天宣布國務院廣泛的改組，讓國務院得以進入21世紀；這次改組將賦能國務院，從基礎改造，特定地區的功能將被整合起來，以加強功能性、重複的辦公室將被移除，非法定、不符合美國核心價值的項目也將被移除。

魯比歐說，在川普的領導下，美國有一位三軍總司令堅持要把美國和美國人視為優先；魯比歐作為川普政府的國務卿，他有信心改革國務院。

國務院指出，國務院將在接下來幾個月內做系統性的改組。

若拿2020年的國務院組織表與新的組織表相比較，新的組織表大幅刪減與民主、人權等相關的編組，也刪除部分辦公室。