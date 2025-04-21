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川普政府不滿哈佛公布保密信函 擬再撤資10億

編譯盧炯燊／即時報導
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哈佛大學的學生和教職員17日在校園集會抗議聯邦政府的要求，有人手持寫上「反抗」的標語牌 。（美聯社）
哈佛大學的學生和教職員17日在校園集會抗議聯邦政府的要求，有人手持寫上「反抗」的標語牌 。（美聯社）

哈佛大學與川普政府的抗爭進一步升級，21 日控告川普政府，試圖阻止凍結給哈佛的22.6 億元資金。

校長加伯(Alan Garber) 在公開聲明表示，哈佛拒絕遵從其非法要求後，聯邦政府過去一星期對哈佛採取了多項行動。他說「剛在前一刻，我們提起訴訟，要求停止凍結資金，因為這是非法的，超出了政府的權限」。

哈佛在波士頓聯邦法院提出的訴訟中提及的被告聯邦政府機構包括教育部、衛生部、司法部、能源部及聯邦總務署(GSA)。訴訟指出，政府並未找出反猶太主義的關切和凍結醫學、科學 、科技及其他研究經費之間有任何合理連繫，這些研究旨在挽救美國人的生命、促進美國成功、保護美國安全 、同時維持美國在革之方面的全球領導地位。

在哈佛宣布不接受川普政府的要求後，白宮宣布凍結22.6億元。此外，哈佛14日公開川普政府給該校的要求清單，政府官員對此非常憤怒，認為破壞保密協議，計畫撤回10億元的醫療研究資金，但哈佛否認有任何保密協議的存在。

川普政府11日向哈佛發出函件，提出一份整頓要求的冗長清單，但哈佛14日就公布函件內容並斷然拒絕。函件是以「打擊反猶太主義特別工作組」的名義致給哈佛，而了解哈佛態度的人士表示，從沒有達成對函件及其內容保密的協議。但川普政府稱這封信函是私下傳閱。

消息指，函件沒有被標注為秘密信件，但特別工作組成員說，他們在幾星前就明確表示希望將討論保密。

哈佛除否認有任何保密協議之外，又指有關整頓的要求包括允許聯邦政府對招生、招聘以及學生、員工的意識形態等展開監督，對此是無法接受的。

加伯指出，這份要求清單明確說明了「政府的意圖，並不是與校方以合作及建設性的方式解決反猶太主義問題」。

知情人士透露，哈佛 3 月底已與川普政府接觸希望避免衝突，強調已經花了數個月時努力平息校園反猶太主義，並實施結構性改革阻止「反猶」再次抬頭，同時向工作組提供了與哥大截然不同的方案，但工作組後來提出更多要求，更相信哈佛會與哥大一樣作出讓步，結果適得其反。

川普 猶太 聯邦政府

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