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梵蒂岡公布教宗死因 川普：將與第一夫人一起參加葬禮

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國總統川普（左3）2017年3月24日偕第一夫人梅蘭妮亞（左2）及長女伊凡卡（左1）在梵蒂岡和教宗方濟各（右1）會晤。美聯社
美國總統川普（左3）2017年3月24日偕第一夫人梅蘭妮亞（左2）及長女伊凡卡（左1）在梵蒂岡和教宗方濟各（右1）會晤。美聯社

教宗方濟各逝世，享壽88歲，美國總統川普21日表示，他已簽署行政命令，要求全國降半旗以悼念教宗；川普也表示，他將與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）一同參與方濟各的葬禮。

羅馬天主教教宗方濟各自2013年上任，是千年來首位非歐洲籍教宗；方濟各今年2月14日因呼吸道感染，被送入羅馬的醫院接受治療，於3月23日出院，返回梵蒂岡休養，方濟各19日才與訪問羅馬的美國副總統范斯會面，20日也公開露面，為慶祝復活節的上萬名信眾送上祝福。

梵蒂岡21日公布方濟各的死因，是因為腦中風（cerebral stroke）導致教宗陷入昏迷，並發生心臟衰竭。

川普21日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，願方濟各安息，並表示，盼上帝保佑方濟各，以及所有愛方濟各的人。

美國國務院也發布新聞稿，國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，他與妻子在復活節周一得知教宗方濟各逝世的消息，他們感到非常難過；他們同全世界所有天主教徒一起為教宗長眠的靈魂祈禱，也為天主教會這段轉換期祈禱；盼方濟各能夠安息。

川普21日參加白宮復活節活動時宣布，美國降半旗悼念方濟各；川普說，方濟各是一名好人、一名勤勞的人，也稱方濟各熱愛這個世界。

川普在社群網路上表示，為了表現出對教宗方濟各的尊重和紀念，他宣布美國降半旗，包括白宮、所有公共建築、軍事和海軍單位，以及所有隸屬於聯邦政府的船艦等，直到安葬當天落日。

川普也說，他也命令所有美國大使館、公使館、領事辦公室，以及其他位於外國的美國設施等，也包括所有海外的軍事設施、船艦和單位。

至於川普是否會親赴方濟各葬禮弔唁？川普21日在社群網路上證實，他將與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）一起參與方濟各的葬禮

方濟各的前任教宗本篤十六世於2022年底辭世，不過本篤在2013年就以健康因素提前退位；由於本篤吩咐葬禮必須從簡，只向義大利和德國遞出邀請，前總統拜登並未前往弔唁，僅由美國駐教廷大使唐納利（Joe Donnelly）代表出席。

不過，前教宗若望保祿二世於2005年4月逝世，時任美國總統布希親自參加其葬禮；前總統柯林頓當時也有參加。

方濟各 教宗 川普

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