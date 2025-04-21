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中國拒收波音新飛機 馬來西亞航空想全部買下

世界新聞網╱即時報導
一架原計畫為中國廈門航空打造的波音737 MAX飛機因持續的關稅爭端，從中國返回美國華盛頓州西雅圖。(路透)
一架原計畫為中國廈門航空打造的波音737 MAX飛機因持續的關稅爭端，從中國返回美國華盛頓州西雅圖。(路透)

路透報導，若中國航空公司停止接收訂購的波音飛機，波音公司可能會在馬來西亞找到替代買家。馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）表示，該公司正在與波音公司商談，如果中國航空公司停止接收交付的飛機，馬航有意購買這些飛機。

川普總統本月將中國進口產品的基本關稅提高至145%。作為報復，中國已對美國商品徵收125%的關稅。根據航空顧問公司IBA的資料，一架新的737 MAX的市場價值約為5500萬美元，中國航空公司接收波音飛機可能會因關稅而癱瘓。

已有兩架波音新飛機近日從中國飛回美國，其中一架737 MAX 8今天(周一)降落在關島，另一架塗有「中國廈門航空」標誌的737 MAX新飛機降落在西雅圖。

據法國國際廣播電台 (Radio France Internationale, RFI)援引馬來西亞新聞社報導，若美中關稅戰導致波音的交機時程出現空檔，馬來西亞航空集團認為這是一個機會，預計提前取得原本難以排到的飛機交機時程。馬來西亞航空集團常務董事伊斯梅爾（Izham Ismail）表示，該集團正與波音洽談。

據悉，全球各地航空公司對新飛機需求殷切，但卻因疫情後的供應鏈瓶頸，以及波音公司因更嚴格的監管審查與工人罷工所導致的生產放緩，面臨長時間交機延遲。

波音 關稅 疫情

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