4件官司考驗川普政府移民決策權限
川普總統雷厲風行的移民措施，讓國際學生、建築工人等突然成為備受矚目官司的核心人物。華爾街日報(WSJ)分析，目前正在進行中的4件官司，考驗川普政府移民決策權限。日前前往薩爾瓦多並見到遭錯誤遣返男子的民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時則說，川普政府作法讓所有美國民眾的憲法權利面臨威脅。
范霍倫在20日播出的專訪中說：「我們如果拒絕一名男子的憲法權利，所有美國民眾憲法權利都將面臨威脅。」
薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)案例：如果遭到錯誤遣返，下場將會如何？
川普政府說29歲的艾卜瑞可‧賈西亞是暴力黑幫組織MS-13成員，3月間遣送到薩爾瓦多重刑監獄。艾卜瑞可‧賈西亞青少年時期非法入境，申請庇護尚未獲准，沒有前科，持有合法工作證。聯邦法官裁定不得將艾卜瑞可‧賈西亞遣返回家鄉，否則將受到幫派迫害，川普政府必須把人接回。聯邦法院裁決獲得最高法院支持。
這起訴訟接下來還可能回到最高法院，川普政府說艾卜瑞可‧賈西亞已經離境因此不受美國管轄的主張若獲大法官採納，聯邦政府將可以進一步放手掃蕩無證移民，不受司法系統制衡。
塔夫茨大學(Tufts University)土耳其博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)案例：聯邦政府能否決定訴訟由哪一個法院審理？
奧茲圖爾克律師在麻州提告，指控川普政府拘留手段違憲。不過，持有學生簽證的她已經被帶到新罕布夏州，然後經過佛蒙特州，關押在路易斯安納州。川普政府說，律師在錯誤轄區提告違憲，應該遭到駁回或改由路州法院審理。法律專家說，路州法院對移民較不友善。
杜克大學(Duke University)教授艾凡斯(Kate Evans)說，聯邦政府堅持訴訟必須在路州審理，立場相當罕見。不過，法院管轄爭議讓奧茲圖爾克爭取更高權益的努力因此遭到耽擱。
哥倫比亞大學(Columbia University)敘利亞研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)案例：聯邦政府是否擁有龐大的外交政策權力，超越憲法第一修正案保障？
肯塔基大學(University of Kentucky)法律副教授夏布(Jonathan Shaub)指出，聯邦政府未能提供具體證據，證明哈利勒對外交政策具有威脅，僅說明哈利勒曾參加支持巴勒斯坦的校園抗議行動，持有綠卡及學生簽證者也享有言論自由保障，光是言論無法構成遣返的充分理由。夏布說，行政部門雖然掌握高度裁量權，但作法卻違反第一修正案基本原則。
姓名縮寫為YSM的委內瑞拉無證移民青少年案例：遭到遣返之前，外籍人士受到哪些法律保護？
2022年在沒有大人陪伴下非法入境的委內瑞拉兒童YSM，與父親團圓之後雙雙申請庇護，但3月間父子一起被移民局逮捕。YSM對迅速遣返到薩爾瓦多重刑監獄的措施提出法律挑戰，最高法院19日清晨對遣返行動下達臨時禁止令。
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