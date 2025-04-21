4件官司考驗川普政府移民決策權限

川普總統。（新華社）

川普 總統雷厲風行的移民 措施，讓國際學生、建築工人等突然成為備受矚目官司的核心人物。華爾街日報(WSJ)分析，目前正在進行中的4件官司，考驗川普政府移民決策權限。日前前往薩爾瓦多並見到遭錯誤遣返 男子的民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)接受有線電視新聞網(CNN)專訪時則說，川普政府作法讓所有美國民眾的憲法權利面臨威脅。

范霍倫在20日播出的專訪中說：「我們如果拒絕一名男子的憲法權利，所有美國民眾憲法權利都將面臨威脅。」

薩爾瓦多籍男子艾卜瑞可‧賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)案例：如果遭到錯誤遣返，下場將會如何？

川普政府說29歲的艾卜瑞可‧賈西亞是暴力黑幫組織MS-13成員，3月間遣送到薩爾瓦多重刑監獄。艾卜瑞可‧賈西亞青少年時期非法入境，申請庇護尚未獲准，沒有前科，持有合法工作證。聯邦法官裁定不得將艾卜瑞可‧賈西亞遣返回家鄉，否則將受到幫派迫害，川普政府必須把人接回。聯邦法院裁決獲得最高法院支持。

這起訴訟接下來還可能回到最高法院，川普政府說艾卜瑞可‧賈西亞已經離境因此不受美國管轄的主張若獲大法官採納，聯邦政府將可以進一步放手掃蕩無證移民，不受司法系統制衡。

塔夫茨大學(Tufts University)土耳其博士生奧茲圖爾克(Rumeysa Ozturk)案例：聯邦政府能否決定訴訟由哪一個法院審理？

奧茲圖爾克律師在麻州提告，指控川普政府拘留手段違憲。不過，持有學生簽證的她已經被帶到新罕布夏州，然後經過佛蒙特州，關押在路易斯安納州。川普政府說，律師在錯誤轄區提告違憲，應該遭到駁回或改由路州法院審理。法律專家說，路州法院對移民較不友善。

杜克大學(Duke University)教授艾凡斯(Kate Evans)說，聯邦政府堅持訴訟必須在路州審理，立場相當罕見。不過，法院管轄爭議讓奧茲圖爾克爭取更高權益的努力因此遭到耽擱。

哥倫比亞大學(Columbia University)敘利亞研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)案例：聯邦政府是否擁有龐大的外交政策權力，超越憲法第一修正案保障？

肯塔基大學(University of Kentucky)法律副教授夏布(Jonathan Shaub)指出，聯邦政府未能提供具體證據，證明哈利勒對外交政策具有威脅，僅說明哈利勒曾參加支持巴勒斯坦的校園抗議行動，持有綠卡及學生簽證者也享有言論自由保障，光是言論無法構成遣返的充分理由。夏布說，行政部門雖然掌握高度裁量權，但作法卻違反第一修正案基本原則。

姓名縮寫為YSM的委內瑞拉無證移民青少年案例：遭到遣返之前，外籍人士受到哪些法律保護？

2022年在沒有大人陪伴下非法入境的委內瑞拉兒童YSM，與父親團圓之後雙雙申請庇護，但3月間父子一起被移民局逮捕。YSM對迅速遣返到薩爾瓦多重刑監獄的措施提出法律挑戰，最高法院19日清晨對遣返行動下達臨時禁止令。