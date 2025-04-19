不滿川普執政 美500萬人上街反川普

美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普 政府；於華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感到不滿，指川普上任後，多次忽視法院命令，認為法院和國會都無法制衡川普，恐把美國推向獨裁。

繼4月5日在全美發動萬人大遊行後，「50501運動」19日再度號召群眾走上街頭，全美各大城市擬舉辦超過800場活動，預計當日約有520萬人會到場聲援。

在華府地區的抗議行動於19日上午在白宮前的拉法耶廣場（Lafayette Square），現場約有400至500人到場，大家大多手持自製的抗議標語，表達對川普的不滿。

來自維吉尼亞州的加里（Gary）認為，川普上任後，多次忽視法院命令，如果最高法院不能執行其命令，「那要法院做什麼呢？」同樣來自維州的金傑（Ginger）則不滿國會都聽川普指揮，而沒有在監督總統。

加里也透露對民主黨 的失望，認為民主黨在去年總統大選，面對川普的種種惡行，明明有那麼多「資源」，足以向民眾指出川普的無能與腐敗，卻未能這麼做，「他們早該戒掉當個濫好人」。

金傑說，大家都期待明年的期中選舉能夠扭轉情勢，但眼看川普的破壞性政策一個接一個，說不定等不到明年，「這是個令人感到恐懼的時刻」。

曾在國會工作、已經退休的辛西婭（Cynthia）表示，她是為了捍衛美國憲法而站出來，指川普很多行為是「反民主」，尤其川普做事忽略正當的法律程序，並藐視最高法院，對美國來說是非常危險的一刻。

在關稅 部分，加里認為，川普的關稅政策是場災難，特別是川普政府不斷修改做法，顯見他們根本沒有一套縝密的計畫。