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不滿川普執政 美500萬人上街反川普

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不滿川普執政 美500萬人上街反川普

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾尤其對美國總統川普擴權感到不滿，指川普上任後，多次忽視法院命令，認為法院和國會都無法制衡川普，恐把美國推向獨裁。

繼4月5日在全美發動萬人大遊行後，「50501運動」19日再度號召群眾走上街頭，全美各大城市擬舉辦超過800場活動，預計當日約有520萬人會到場聲援。

在華府地區的抗議行動於19日上午在白宮前的拉法耶廣場（Lafayette Square），現場約有400至500人到場，大家大多手持自製的抗議標語，表達對川普的不滿。

來自維吉尼亞州的加里（Gary）認為，川普上任後，多次忽視法院命令，如果最高法院不能執行其命令，「那要法院做什麼呢？」同樣來自維州的金傑（Ginger）則不滿國會都聽川普指揮，而沒有在監督總統。

加里也透露對民主黨的失望，認為民主黨在去年總統大選，面對川普的種種惡行，明明有那麼多「資源」，足以向民眾指出川普的無能與腐敗，卻未能這麼做，「他們早該戒掉當個濫好人」。

金傑說，大家都期待明年的期中選舉能夠扭轉情勢，但眼看川普的破壞性政策一個接一個，說不定等不到明年，「這是個令人感到恐懼的時刻」。

曾在國會工作、已經退休的辛西婭（Cynthia）表示，她是為了捍衛美國憲法而站出來，指川普很多行為是「反民主」，尤其川普做事忽略正當的法律程序，並藐視最高法院，對美國來說是非常危險的一刻。

關稅部分，加里認為，川普的關稅政策是場災難，特別是川普政府不斷修改做法，顯見他們根本沒有一套縝密的計畫。

雖然川普日前宣布的關稅政策震驚全球，導致美股多日重挫，但關稅政策並未成為19日抗議的焦點，反倒是川普政府日前誤將居住在馬里蘭州（Maryland）的男子艾卜瑞可・賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）遣返回薩爾瓦多，讓許多抗議民眾大為光火，要求把艾卜瑞可・賈西亞帶回美國。

美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；...
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；...
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。尤其對美國總統川普擴權感到不滿，指川普上任後，多次忽視法院命令，認為法院和國會都無法制衡川普，恐把美國推向獨裁。（記者陳熙文／攝影）
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；...
美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）
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美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）
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美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）
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美國19日又見全國抗議大串聯，主辦單位估計有超過500萬人走上街頭反對川普政府；於華府的抗議民眾至白宮前抗議。（記者陳熙文／攝影）

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