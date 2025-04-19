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最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

最高法院下令 暫停驅逐被控黑幫的委內瑞拉無證客

中央社華盛頓19日綜合外電報導
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最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐非法入境的委內瑞拉黑幫成員。(路透)
最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐非法入境的委內瑞拉黑幫成員。(路透)

美國最高法院今天命令川普政府，暫停驅逐遭移民拘留的委內瑞拉男子。大法官表明他們可尋求司法審查，但律師指出，他們在缺乏該機會的情況下面臨即將被驅逐的風險。

路透報導，美國數位大法官在今天凌晨0時55分左右發布未署名文件，表示在最高法院做出進一步命令前，政府不得將任何被指控為幫派成員並在德州遭移民拘留的委內瑞拉人驅逐出美國。

不過，保守派大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）和阿利托（Samuel Alito）公開反對這項決定。

爭議焦點在於一群被關在德州一處拘留所的委內瑞拉人。先前有消息傳出，其中一些人已被送上巴士，並得知自己將被驅逐出境，美國民權聯盟（American Civil Liberties Union）的律師昨天便向最高法院等多個法院提出緊急請求，敦促立即採取行動。

美國民權聯盟談到，迅速進展的事態讓這些人無法對驅逐令提出異議，最高法院之前曾表明他們應有這項機會。

白宮目前沒有回應置評請求。

美國總統川普（Donald Trump）去年競選時承諾打擊移民，他現在援引1798年「外國敵人法」（Alien Enemies Act），試圖迅速驅逐被指控為委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的移民。這個幫派源於委國監獄，川普政府已宣布它是外國恐怖組織。

路透指出，川普及其高階幕僚主張，行政權賦予他們廣泛權力處理移民問題，這對美國行政、立法及司法的權力平衡構成考驗。

移民 川普 大法官

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