別讓川普失去耐心 美官員曝烏90%同意和平方案 就看俄態度

在川普(左)立場傾向普亭(右)後，形勢對澤倫斯基(中)不利，但美國的調停最終也可能無功而返。(美聯社)

美國國務卿魯比歐18日表示，除非有明確跡象顯示俄烏能達成和平協議，否則美國可能在未來幾天內放棄斡旋。美國一名高層官員透露，烏克蘭 國防部長已向美方表示，基輔方面「90%」同意美國總統川普 提出的和平方案，接下來的關鍵，將取決於莫斯科是否願意加入談判。

紐約郵報報導，該名官員18日表示：「我們希望在下周於倫敦的會談中，決定是否啟動全面停火。接著會與俄方磋商，告訴他們：這就是我們的『最終提案』，看看雙方各自的立場，才能決定下一步。」

他強調，如果俄羅斯 拒絕配合，川普政府不排除「直接退出談判桌」，並將和平努力的責任轉交給歐洲盟國。

在此同時，烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）及其團隊正針對方案中尚存的爭議進行討論，特別是有關停火線的位置。美方指出，基輔主要擔心停火將造成「事實上」（de facto）承認俄方占領領土，但不代表「法律上」（de jure）放棄該地。

官員指出，「所謂『事實上』是指我們承認俄軍占領這些地區，但並不等於永遠放棄；『法律上』則代表烏克蘭承認這些領土歸俄羅斯所有，這是他們無法接受的。」

烏克蘭總統澤倫斯基先前已明言，絕不會承認俄羅斯所占領的領土。但他也釋出願意「凍結戰線」的訊號，暫時沿著現況停火，俄方目前仍占領約20%的烏克蘭國土。

為促使俄羅斯上談判桌，美國總統特使威科夫可能提出「減少制裁」、「解凍遭凍結的俄國資產」等誘因。該名官員指出：「對俄羅斯而言的『胡蘿蔔』，是如何鬆綁現有制裁，另一項誘因是價值3000億美元、目前凍結於布魯塞爾的俄羅斯資產會如何處理。」

不過，專家認為此舉與川普過去聲稱「強硬對俄」的立場相矛盾。大西洋理事會（Atlantic Council）專家普利薩斯（Alex Plitsas）直言：「川普對烏克蘭態度強硬，只要他認為對方未即時配合停火，就會切斷情報和軍援。」

他並指出，俄羅斯至今不僅違反多次停火協議，還持續對烏克蘭發動飛彈和無人機攻擊，造成大量平民死傷，「這形同在國際舞台上公然羞辱川普。」稱「如果川普無法兌現他從第一天起所承諾的『和平』，又任由俄羅斯擴張，將被視為美國與北約全面的失敗。」

普利薩斯呼籲，白宮應真正對俄羅斯總統普亭強硬起來，「過去25年來，普亭從未為他的行為真正付出代價。只要這種情況沒改變，俄羅斯只會變本加厲。」

他強調：「烏克蘭方面已經展現出對和平進程的承諾，問題出在俄羅斯。如果美國在這種情況下切斷援助，只會讓俄羅斯有機可乘、擴大侵略，對烏克蘭甚至整個歐洲都是災難。」