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馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台

記者胡玉立／即時報導
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國稅局代理局長沙普利15日才剛獲川普總統任命，18日即遭撤換。(美聯社)
國稅局代理局長沙普利15日才剛獲川普總統任命，18日即遭撤換。(美聯社)

國稅局代理局長沙普利(Gary Shapley)15日才剛獲川普總統任命，18日卻傳出被撤換。紐約時報報導，知情人士透露，這項人事異動，涉及主導政府效率部(DOGE)的億萬富翁馬斯克與財政部長貝森特(Scott Bessent)之間的「宮鬥」。

紐時指出，DOGE透過白宮管道推動沙普利任命案，事先並未與貝森特討論或徵得他同意。貝森特為此向川普抱怨，指國稅局直接向財政部匯報工作，馬斯克卻繞過他，他對沙普利任命案毫不知情。於是，貝森特獲川普許可，撤銷了沙普利的任命。國稅局新任代理局長，預計將由財政部副部長福肯德(Michael Faulkender)兼任。

川普上任總統不到三個月，國稅局代理局長已多次換人。他提名的國稅局長人選，前國會議員龍恩(Billy Long)任命案仍在等待參院批准。

國稅局代理局長三天內換人的敏感人事衝突，是馬斯克對川普政府影響力引起高層官員反彈的最新例證；國稅局的動盪處境也因此更加惡化。國稅局最近承受川普主張撤銷哈佛大學免稅地位的壓力，由於此舉是將國稅局角色政治化，不少現任和前任官員深感不安。

沙普利長期在國稅局任職，曾因公開指出司法部對杭特拜登的逃稅調查進展緩慢，受到保守派稱讚。沙普利之前的國稅局代理局長是克勞斯(Melanie Krause)，她在財政部同意使用國稅局數據資料，協助移民海關執法局驅逐非法移民後請辭。

馬斯克和貝森特的不和在17日深夜公開浮上檯面。右翼陰謀論者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)在社媒X平台發文指責貝森特稍早曾會見一名「仇視川普者」，她質疑貝森特是否支持川普，並稱這是「審查失敗」。馬斯克在貼文下回應：「令人不安」。

針對媒體提問，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，「川普總統組建了一支對於影響我國議題充滿熱情的團隊，分歧是任何健康政策制定過程中的正常現象，大家都是在為總統效力」。

國稅局 川普 馬斯克

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