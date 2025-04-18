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魯比歐：俄烏戰爭不是我們的戰爭 美有其他優先事項

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。路透
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。路透

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）18日表示，俄烏戰爭不是美國的戰爭，並表示，美方正與雙方溝通，如果數日內無法確定戰爭有結束的可能，美國有其他的優先事項。

魯比歐日前與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）一同飛往法國巴黎，與歐洲方面討論如何結束俄烏戰爭。

魯比歐18日表示，他必須提醒大家，俄烏戰爭很可怕，但不是美國的戰爭；美國不但沒有引發戰爭，還在過去逾3年的時間裡幫助烏克蘭，而美國現在希望戰爭結束，並指出，美國總統川普上任87天以來，不斷努力希望結束戰爭。

魯比歐說，美國此刻必須決定俄烏戰爭有無結束的可能性，這也是為什麼美國正與兩邊溝通，包括威特科夫已與俄羅斯總統普亭見面3次，魯比歐也與烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）多次與烏方接觸。

魯比歐說，美國必須在數日內、非數周內，釐清俄烏是否有結束的可能性；如果戰爭有辦法結束，美國會盡全力協助。

如果戰爭沒有結束的可能，魯比歐說，川普可能會說，可以了，美國會在雙方準備好接受和平時提供協助，但美國不會花費數周或數月的時間持續介入幫忙。

魯比歐說，美國必須很快地決定，在數日內判斷戰爭是否有辦法結束；如果在接下來的幾周內發現沒有辦法，美國有其他的優先事項。

魯比歐指出，已將俄烏談和的架構給烏方、俄方和歐洲官員參考，但魯比歐不願說明架構的內容。

魯比歐重申，美國必須判定戰爭能在短期內結束，否則美國將接受現實（move on）；魯比歐指出，川普非常堅持這一點，認為已經花費非常多時間和精力在這上面，而世界上現在還有很多事情需要美國的注意力。

魯比歐表示，英國、法國和德國能幫助美國協助結束俄烏戰爭，並指出，下周還會在歐洲開會；魯比歐說，美國有做好持久戰的準備，但不能是沒有期限，且沒有進度的。

魯比歐說，為了不要有誤會，他17日與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）直接對話，說明美方與烏方開會，並提出一項架構，但沒有討論到細節；魯比歐認為，雙方的對話有建設性。

魯比歐 川普 烏克蘭

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