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恐損失90億…川普2度執政 各地遊客減少來美

停火能源設施30天已屆滿 普亭未下其他指令

能否「往前走」？美若放棄為俄烏停戰斡旋 有何後果？

記者顏伶如／即時報導
國務卿魯比歐(Marco Rubio)。路透
國務卿魯比歐(Marco Rubio)。路透

國務卿魯比歐(Marco Rubio)在巴黎會晤歐洲與烏克蘭官員後對媒體說，如果烏克蘭戰爭無法結束，美國必須「往前走」(move on)。有線電視新聞網(CNN)18日分析，美國若放棄為俄烏停戰斡旋，可能出現的情境之一是，美國對於軍援烏克蘭加碼。

報導指出，由於川普總統希望拉攏克里姆林宮，俄羅斯強硬不讓步顯然已經造成和平的最大阻礙。川普提出30天停火協議，莫斯科就遲遲不願表態，只有烏克蘭承諾協議。

川普政策如果出現大轉彎，為烏克蘭提供新一波規模數十億軍援，某些川普支持者恐怕無法接受。烏克蘭近來發動強力反攻，則可能促使克里姆林宮重新評估談判立場。

某些人士認為，美國可以對莫斯科施加最大壓力的潛在手段，就是對俄羅斯石油、天然氣以及購買俄羅斯石油與天然氣的買家祭出嚴格的新制裁。

然而，問題在於，協助烏克蘭取得和平，只是川普與克里姆林宮交涉的其中一環而已，川普認為美俄重建關係有更廣泛、更有利益的其他項目，包括能源交易、太空探索和採礦合約，因此川普恐怕不願為了烏克蘭而冒險，破壞與俄羅斯之間的關係。

魯比歐在巴黎的發言，透露另一種情境的可能。魯比歐說：「這不是我們的戰爭，戰爭不是我們發動的。美國過去三年來一直協助烏克蘭，我們希望結束戰爭，但這畢竟不是我們的戰爭。」

CNN分析，魯比歐談話透露美國最後可能一走了之，任憑烏克蘭與支持烏克蘭的歐洲盟友自行對付俄羅斯。對於資源嚴重缺乏的烏克蘭以及準備不足的歐洲來說，如此情境將帶來嚴峻挑戰。

對克里姆林宮來說，美國脫鉤的影響如同一把雙面刃，俄軍在烏克蘭更能為所欲為，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)卻不見得可以因此取得勝利，反而讓痛苦持續更久。已經死傷慘重的俄羅斯軍隊，將持續被送上被喻為「絞肉機」(meat grinder)的戰場前線，克里姆林宮面臨國內社會壓力將隨之增加。

俄羅斯經濟受到戰爭衝擊已經削弱，壓力預料持續升高。在沒有和平協議的情況下，國際社會的懲罰制裁不可能鬆綁。

烏克蘭 俄羅斯 川普

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