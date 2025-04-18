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川普大讚「她」征服全歐洲 但兩人會談仍缺乏實質成果？

編譯易起宇／綜合外電
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義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。 （路透）
義大利總理梅洛尼（左）17日訪問華府，和美國總統川普在白宮相談甚歡。 （路透）

義大利美女總理梅洛尼（Giorgia Meloni）17日到白宮和美國總統川普進行會談，獲得川普的大方稱讚，但整場會談川普仍只釋出非常少實質重點，他的友善態度是否會轉化為修補關係，還有待觀察。

彭博資訊報導，梅洛尼這場會談與川普一路相談甚歡，她幾乎全程不斷大聲稱讚川普或複述川普的政治理念，像是支持川普對抗「覺醒文化」（woke）和「多元、平等、共融」（DEI）。

梅洛尼還吹噓自己讓川普答應了在不久將來前往羅馬，並且會考慮在那裡與其他歐盟領袖進行會談。這將是川普首次表達可能願意緩和不斷升級的相互報復性關稅。

川普在白宮告訴記者：「每個人都喜歡她並尊重她，我不會這樣子形容很多人，但我會說她征服了全歐洲。」

不過，這場會談仍然未能談成多少實質成果。雖然川普表示他預期會和歐盟達成貿易協議，但據彭博早先報導，這些協商實質上已經破局。歐盟首席貿易談判官員14日與美國商務部長盧特尼克和貿易代表葛里爾會談，結果還是無法搞清美方的立場和目的。

川普也表示他不急著與歐洲達成協議。這樣一來，對義大利或歐盟來說，風險將高到不行。川普對幾乎所有歐洲進口品課徵的對等關稅稅率為20%，汽車和金屬則是25%。另外川普政府還計劃對半導體和藥品課徵關稅。

梅洛尼已為自己與川普的雙邊會談籌備多月。知情人士表示，梅洛尼和她的團隊私下對川普抨擊烏克蘭和貿易等議題的演說內容感到灰心，但她們擔心與川普的會談破裂，最後還是選擇了盡量減少抵抗和避免直接批評川普。

梅洛尼向川普承諾，將會加碼購買美國液化天然氣（LNG），義大利企業也將在未來幾年投資美國約100億歐元（約114億美元）。

她告訴川普：「對我來說的目標是讓西方再次偉大，而我想我們之間能夠合作。」川普回應她說：「我們可以。」

川普 梅洛尼 歐盟

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