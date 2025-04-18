恐損失90億…川普2度執政以來 各地遊客全面減少來美

川普總統二度執政以來，全球各地觀光客來美人數全面減少。（示意圖）路透

華盛頓郵報18日報導，川普 總統二度執政以來，全球各地觀光 客來美人數全面減少。旅遊業專家指出，外國遊客驟減原因包括，外籍人士遭到拘留、驅逐消息頻傳，其中包括歐洲觀光客被關押數周之久，某些國家則對前往美國發出旅遊警告，川普關稅措施則讓國際關係陷入緊張。專家說，今年旅遊觀光相關產業損失上看90億。

商務部國際貿易署(International Trade Administration)數據顯示，根據I-94表格(I-94 form)出入境統計，今年2月外國遊客入境比去年同期減少約2%，到了3月縮水幅度擴大到將近12%。這是新冠疫情爆發初期迄今，美國再次出現觀光客嚴重流失的狀況。

旅遊業專家說，如果外國遊客減少的趨勢沒有改變，觀光產業將面臨十億計數的嚴重損失。

報導指出，外國遊客對於到美國感到卻步，擔心川普政府政策是原因之一，其他因素還有不喜歡川普發言，某些外國人士則對於人身安全抱持疑慮。金融時報(Financial Times)報導，歐盟日前對前往美國出差的官員發出警告，建議最好使用拋棄式手機(burner phones)，以免遭到監視。

觀光業研究機構「旅遊經濟」(Tourism Economics)主席薩克斯(Adam Sacks)表示，國際旅客避免到美國觀光，「絕對是可以預料之中的反應」。他說，美國政策與論述充滿分裂、對抗、孤立主義意涵，「接踵而來的措施與引發爭論，都讓問題變得火上加油」。

加拿大、墨西哥 向來是美國觀光客最大來源，其次依序為法國、德國、義大利、西班牙、英國、日本、南韓、中國、印度、澳洲、巴西、哥倫比亞。這些國家的觀光客在3月間全面減少，哥倫比亞觀光客比一年前同期減少33%，德國觀光客減少28%，西班牙觀光客也少25%。薩克斯說，如今許多歐洲人不再到美國旅遊，改在歐洲當地旅行，未來可能轉往加拿大、墨西哥或加勒比海旅遊。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，觀光業去年為美國經濟注入1.3兆，支持1500個工作機會。美國旅遊協會發言人歐康諾(Allison O'Connor)說，今年旅遊低迷的走勢令人憂心。

薩克斯說，狀況恐怕更加糟糕，今年萎縮幅度可能超過10%，旅遊與觀光相關產業損失90億營收。