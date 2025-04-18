我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

恐損失90億…川普2度執政 各地遊客減少來美

停火能源設施30天已屆滿 普亭未下其他指令

恐損失90億…川普2度執政以來 各地遊客全面減少來美

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統二度執政以來，全球各地觀光客來美人數全面減少。（示意圖）路透
川普總統二度執政以來，全球各地觀光客來美人數全面減少。（示意圖）路透

華盛頓郵報18日報導，川普總統二度執政以來，全球各地觀光客來美人數全面減少。旅遊業專家指出，外國遊客驟減原因包括，外籍人士遭到拘留、驅逐消息頻傳，其中包括歐洲觀光客被關押數周之久，某些國家則對前往美國發出旅遊警告，川普關稅措施則讓國際關係陷入緊張。專家說，今年旅遊觀光相關產業損失上看90億。

商務部國際貿易署(International Trade Administration)數據顯示，根據I-94表格(I-94 form)出入境統計，今年2月外國遊客入境比去年同期減少約2%，到了3月縮水幅度擴大到將近12%。這是新冠疫情爆發初期迄今，美國再次出現觀光客嚴重流失的狀況。

旅遊業專家說，如果外國遊客減少的趨勢沒有改變，觀光產業將面臨十億計數的嚴重損失。

報導指出，外國遊客對於到美國感到卻步，擔心川普政府政策是原因之一，其他因素還有不喜歡川普發言，某些外國人士則對於人身安全抱持疑慮。金融時報(Financial Times)報導，歐盟日前對前往美國出差的官員發出警告，建議最好使用拋棄式手機(burner phones)，以免遭到監視。

觀光業研究機構「旅遊經濟」(Tourism Economics)主席薩克斯(Adam Sacks)表示，國際旅客避免到美國觀光，「絕對是可以預料之中的反應」。他說，美國政策與論述充滿分裂、對抗、孤立主義意涵，「接踵而來的措施與引發爭論，都讓問題變得火上加油」。

加拿大、墨西哥向來是美國觀光客最大來源，其次依序為法國、德國、義大利、西班牙、英國、日本、南韓、中國、印度、澳洲、巴西、哥倫比亞。這些國家的觀光客在3月間全面減少，哥倫比亞觀光客比一年前同期減少33%，德國觀光客減少28%，西班牙觀光客也少25%。薩克斯說，如今許多歐洲人不再到美國旅遊，改在歐洲當地旅行，未來可能轉往加拿大、墨西哥或加勒比海旅遊。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，觀光業去年為美國經濟注入1.3兆，支持1500個工作機會。美國旅遊協會發言人歐康諾(Allison O'Connor)說，今年旅遊低迷的走勢令人憂心。

薩克斯說，狀況恐怕更加糟糕，今年萎縮幅度可能超過10%，旅遊與觀光相關產業損失90億營收。

觀光 川普 墨西哥

上一則

中國是特斯拉第2大市場 白宮不讓馬斯克涉入外交

下一則

川普大讚「她」征服全歐洲 但兩人會談仍缺乏實質成果？

延伸閱讀

中國是特斯拉第2大市場 白宮不讓馬斯克涉入外交

中國是特斯拉第2大市場 白宮不讓馬斯克涉入外交
Nvidia從明星變夢魘 川普關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

Nvidia從明星變夢魘 川普關稅風暴將席捲全球科技供應鏈
川普想打破IRS「獨立地位」？國稅局恐成政治工具

川普想打破IRS「獨立地位」？國稅局恐成政治工具
川普政治報復威脅「是真的」參議員坦承：很害怕

川普政治報復威脅「是真的」參議員坦承：很害怕

熱門新聞

美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮最新聲明指出，由於中國採取報復行動，對中國進口美國的商品關稅已由現在的145%提高至245%。(白宮官網截圖)

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

2025-04-16 00:58
美國總統川普14日在白宮南草坪出席行程。美聯社

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

2025-04-15 11:29
中國再度提升對美國的增加關稅。圖為位於中國江蘇省連雲港的一家成衣工廠。（路透）

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

2025-04-11 08:06
美國政府發布公告，將智慧手機、電腦等產品排除在對等關稅課徵對象之外。(歐新社)

川普再讓步 手機電腦等電子產品豁免關稅 蘋果三星等受惠

2025-04-12 10:04

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高
這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品

這些食品價格貴得嚇人 消費者無奈找出替代品