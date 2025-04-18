中國是特斯拉第2大市場 白宮不讓馬斯克涉入外交

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

多家媒體指出，隨著美中貿易戰升溫，白宮 基於潛在利益衝突，對總統川普 親密盟友馬斯克 涉入外交政策的討論日益審慎，且似乎開始讓他跟外交議題保持距離，尤其是對中政策。

財星雜誌（Fortune）17日報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）獲川普（Donald Trump）任命為政府顧問時，許多人不禁好奇馬斯克的私人利益是否可能會讓他站在川普政策的對立面。

如今，美國關稅措施與隨之引發的美中貿易戰，似乎可能使川普和馬斯克兩人關係生變。

紐約時報（The New York Times）上個月披露，馬斯克原本計劃到美國國防部聽取簡報說明，美軍如何因應可能與中國發生軍事衝突的計畫。但川普否認這項報導，還說中國從未列入這場會議的討論事項。

如今有報導指出，按照川普的要求，馬斯克造訪國防部避開了涉及中國的議程。美國媒體Axios報導，川普不樂見馬斯克談論美中衝突。

不論川普是否介入五角大廈這場會議，白宮清楚意識到，馬斯克對於美中貿易戰如何發展擁有既得利益，而華府需要管控局勢。

紐約時報刊出報導後，川普甚至在白宮告訴記者，「你當然不會向一位商人展示（軍事計畫）。伊隆（馬斯克）在中國有事業，他可能容易受此影響」。

川普目前刻意讓馬斯克與美國外交政策保持距離，跟數個月前的情況形成鮮明對比，當時白宮聲稱，馬斯克在美國政府效率部（DOGE）工作中若出現利益衝突，他會自我監管。

特斯拉在中國擁有龐大利益，儘管特斯拉電動車於美國生產，但大量出口至中國，那裡是它的第2大市場。