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川普政府下唯一生存之道 多位前校長籲：反抗、捍衛、訴訟

記者胡玉立／即時報導
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多位大學前任校長指出，對付川普政府干預學校運作的生存之道就是反抗、捍衛和打官司。圖為哥倫比亞大學教職員示威，要求校方反抗非法要求，保護學生。(歐新社)
多位大學前任校長指出，對付川普政府干預學校運作的生存之道就是反抗、捍衛和打官司。圖為哥倫比亞大學教職員示威，要求校方反抗非法要求，保護學生。(歐新社)

哈佛大學本周挺身而出，拒絕川普政府多項干預學校的要求；與一年前部分常春藤盟校面對政府施壓的軟弱回應相比，哈佛的反擊代表了大學回應的顯著轉變。政治新聞網站Politico訪問多位前任校長，他們不約而同向現任大學校長建議：反抗、捍衛和打官司，是學校面對川普政府的唯一生存之道。

哥倫比亞大學前校長鮑林格(Lee Bollinger)說：「反猶太主義和其他形式的歧視問題絕對應該解決，但政府趁機利用這些議題剝奪學術自治，校方必須出面捍衛；而我認為，解決之道就是告上法庭。」

鮑林格並表示，各大學應該考慮集體行動，上法庭動員辯護。只不過，常春藤聯盟領導層近年經歷大規模人員變動，新任校長幾乎沒有時間尋找盟友一起對抗聯邦政府

哈佛大學前校長、柯林頓總統時期財政部長桑默斯(Larry Summers)上周向一群學生和校友表示，哈佛大約530億元的捐贈基金和強大的校友網絡，是該校無與倫比的資產；這代表它最有能力與政府抗爭，保護自身價值觀。

桑默斯同意哈佛不該干預國家政治，但中立政策不該妨礙它大聲捍衛自身價值觀；「我認為，像哈佛這樣的機構應該做出強而有力的回應」。

達特茅斯學院前校長漢隆 (Phil Hanlon) 表示，各院校前任大學領袖敢於發聲，是因為他們知道現任校長處境艱困，也希望捍衛高等教育機構與聯邦政府幾十年來既存的合作關係。

漢隆說：「這種夥伴關係若被破壞，將對美國競爭力造成毀滅性打擊。我支持任何形式的集體行動，以支持這種夥伴關係或證明它的價值。」

史丹佛大學教授史蒂文斯(Mitchell Stevens)指出，大學與聯邦政府之間存在「學術社會契約」；大學獲得政府資金和支持，換取透過研究、教育和創新，為公共利益做出貢獻。然而，「現在各大學正在接受的新現實是，聯邦政府有可能是他們的敵人，而非朋友。」

顯然，大學領導層正處於一個沒有劇本可循的時刻，終將為其與聯邦政府的關係，翻開新篇章。

聯邦政府 常春藤 哈佛大學

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