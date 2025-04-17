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馬斯克捐款共和黨議員 顯示對「唱反調」聯邦法官不滿

記者顏伶如／即時報導
從科技富豪馬斯克(Elon Musk)政治捐款動向可以看出，馬斯克對於跟川普政府唱反調的聯邦法官感到越來越不滿。路透
從科技富豪馬斯克(Elon Musk)政治捐款動向可以看出，馬斯克對於跟川普政府唱反調的聯邦法官感到越來越不滿。路透

華盛頓郵報16日分析，今年不是選舉年，但從科技富豪馬斯克(Elon Musk)政治捐款動向可以看出，馬斯克對於跟川普政府唱反調的聯邦法官感到越來越不滿；根據聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)最新申報紀錄，馬斯克對共和黨陣營的捐款對象，大多是以曾對聯邦法官發動彈劾或要求限縮法官權力的國會議員為主。

聯邦選委會15日公布的申報紀錄顯示，馬斯克在今年1月至3月間為20多名共和黨國會議員捐款，捐款總額為14萬4400元。與2024年大選期間馬斯克贊助共和黨的手筆相比，這次捐款額度只是九牛一毛，距離2026年期中選舉仍頗為遙遠的現在，馬斯克就開始出手力挺特定對象，則透露馬斯克對於共和黨的深遠影響力。

2024年大選期間，馬斯克是政治捐款數額最高的金主，為總統候選人川普與共和黨候選人共計捐出2億8800萬。

對於21名共和黨籍聯邦眾議員，馬斯克捐款金額都達到法律允許的7000元最高上限。報導指出，收到馬斯克捐款的所有共和黨眾議員，都曾提案或加入連署，要求彈劾聯邦法官或限縮法官權力。

日前做出一連串不利川普政府判決的華府聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)，成了馬斯克鎖定主要目標。馬斯克曾在社群媒體X發文，描述波斯柏格是「打扮成法官的激進左派倡議份子」。

德州聯邦眾議員吉爾(Brandon Gill)3月18日提出彈劾波斯柏格提案並在X發文，當天就獲得馬斯克轉發。聯邦選委會申報紀錄顯示，吉爾競選委員會隔天就收到馬斯克捐款6600元。為吉爾提案連署的其他22名眾議員當中，有18人也都到馬斯克捐款。

馬斯克捐款對象還包括提案彈劾曼哈頓聯邦區域法院法官恩格邁爾(Paul Engelmayer)的威斯康辛州聯邦眾議員范奧登(Derrick Van Orden)，以及提案限縮法官發布禁止令權限的加州聯邦眾議員艾沙(Darrell Issa)。

參議院司法委員會(Senate Judiciary Committee)主席、共和黨愛阿華州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)在社群媒體發文批評波斯柏格，並稱參院司法委員會將採取行動限縮司法部門權力之後，馬斯克便為葛拉斯理捐款。

馬斯克 共和黨 眾議員

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