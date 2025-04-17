昨與日本、墨西哥談關稅 川普：中國也想與美方會面

中國國家主席習近平（左）與美國總統川普。(美聯社資料照)

美國總統川普 16日親自參與和日本 代表團的關稅談判，川普17日透露說，除了日本，他昨天還與墨西哥總統通話；川普說，所有國家都想和美方見面，包括中國。

川普16日與日本談判代表、日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面；川普在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，日方與美國討論到關稅、美國對日軍援的開銷，以及貿易公平等議題。

川普說，他與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和財政部長貝森特（Scott Bessent）一起參與和日方的會議，並認為雙方討論有非常好的進展。

川普17日再發文表示，他昨天除了和日方代表會面，還與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）通電。

川普寫道，「昨天與墨西哥總統進行了一次非常有成效的通話。同樣，我會見了最高層級的日本貿易代表，這是一次非常有成效的會議。每個國家，包括中國，都希望見面！今天，義大利 ！」，預告他17日將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會面。