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美國管制AI出口 分析師：須提防紅色供應鏈趁機崛起

中央社台北16日電
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為了在人工智慧（AI）競賽中保持領先地位，美國商務部15日宣布，已針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。路透
為了在人工智慧（AI）競賽中保持領先地位，美國商務部15日宣布，已針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。路透

美國商務部針對出口至中國的輝達H20降規版AI晶片，發布新的出口許可要求。分析師說，台灣供應鏈具有彈性，可調整產線以應對市場變化；但要小心中國紅色供應鏈可能趁機崛起，在H20受管制期間積極練兵提升技術能力，縮短與台廠差距。

為了在人工智慧（AI）競賽中保持領先地位，美國商務部15日宣布，已針對出口至中國的輝達（NVIDIA）H20、超微（AMD）MI308和同等晶片，發布新的出口許可要求。輝達將認列H20相關的55億美元費用，包括庫存與採購承諾等。

DIGITIMES分析師周延今天對中央社記者表示，美國總統川普政策反覆，輝達先考慮最壞的情況，認列金額比較大的相關費用，如果未來管制稍微放寬，可以再調整認列方式。

周延初步估算，H20晶片占輝達營收比重約8%到9%，因為是降規版，對晶圓代工廠台積電的衝擊程度還要再評估，ODM組裝廠則需要非中國市場的更高階顯示卡訂單來填補產能。

周延觀察，在H20晶片受管制的情況下，中國當地業者如果有顯示卡的需求，會選擇替代方案。中國紅色供應鏈可能趁機崛起，一方面滿足中國市場需求，另一方面積極練兵提升技術能力，縮小與台廠差距。

不過，他也坦言，紅色供應鏈不會太快追上台廠，因為AI晶片和顯示卡還是有一定的技術門檻。對台灣業者來說，中國仍然是一個不可能放棄的市場，會有一些應變方式，或許會設法爭取中國顯示卡廠商的組裝訂單。

彭博分析師預估，美國升級AI出口管制後，輝達今年可能少賺140億至180億美元營收，如果美國的管制措施持續，輝達在中國資料中心業務占比可能回到中至低個位數，接近2024年初的水準。

輝達 供應鏈 AI

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