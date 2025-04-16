白宮又出手 通訊社不再是川普隨行記者團固定成員

川普總統在橢圓形辦公室簽署行政命令與問答。路透

白宮 今天表示，包括路透和彭博在內的新聞通訊社將不再是有權近身採訪總統川普 活動的白宮記者團固定成員。白宮採取行動進一步管控向川普提問、即時報導他表態的權利。

路透報導，在白宮作出這項決定之前，美聯社因之前遭到白宮封殺採訪總統活動而提起告訴，並於上周勝訴。

隨行採訪總統活動的白宮記者團通常由大約10家媒體的記者組成，有權近身報導總統在橢圓形辦公室（Oval Office）接見訪賓時的表態和問答，以及總統國內外訪問行程。

根據這項新政策，通訊社在這個記者團中有一席之地的作法不再是必然，得跟其他大約30家報社與平面媒體一起輪換。

由於通訊社得向其他新聞機構和讀者傳達即時訊息，相較於大多數媒體，他們通常每天都會更仔細地報導總統和白宮新聞。

其他媒體客戶，特別是那些沒有在華府 駐點的地方新聞機構，則仰賴通訊社提供最新報導、影片和語音。

彭博沒有立即回應置評請求。

在現任川普政府之前，美聯社、彭博和路透全都是這個記者團的當然成員。

不過美聯社因為拒絕配合川普改稱「美國灣」（Gulf of America），2月間開始被白宮封殺，旗下記者遭禁止搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）和進入橢圓形辦公室。

在美聯社遭到封殺後，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，她的團隊將決定「誰能享有進入諸如空軍一號和橢圓形辦公室等場合的非常榮幸、受到限制的權利」。

根據白宮官員今天提供路透的指導方針，李維特擁有逐日決定白宮記者團成員的權限，「以確保總統的訊息傳達給目標受眾，並且讓具有恰當主題專業的媒體能夠根據活動內容得到採訪權」。