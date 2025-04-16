對關稅不敢怒也不敢言 共和黨議員望最高法院解圍？

美國總統川普15日在白宮向美國海軍官校美式足球校隊頒發總司令獎盃時，手裡拿著一個球和一枚戒指。路透

美國總統川普 雖然將對等關稅 措施推遲90天實施，但他的貿易戰已成了共和黨 越來越大的政治包袱。國會山報16日報導，共和黨國會議員們暗中希望美國最高法院出手，讓關稅踩剎車。

川普9日宣布75個國家的對等關稅暫緩90天，允許各國與美方進行談判，但中國例外，許多產品面臨高達145%關稅，白宮最新聲明則指中方將面臨高達245%關稅，但據報僅針對部分品項。而川普的對等關稅也面臨新的法律挑戰，多家企業上法院控告川普政府。

國會山報報導，一些共和黨國會議員私下反對川普關稅，卻害怕公開批評，希望最高法院最終將控制川普的關稅權力。共和黨策士、參院前共和黨幕僚達林（Brian Darling）表示，「議員們樂見法院幫他們解圍，維護憲法賦予眾議院的徵稅權」。

達林說，「參眾議員希望法院給他們某種保護，我敢肯定，如果這些關稅持續很長一段時間，許多參眾議員都會擔心連任問題。他們正盯著民調數據，看到關稅不受歡迎。他們不會在外反對總統，因為這伴隨著巨大壞處」。

另一位匿名共和黨策士表示，「法院若出面干預任何川普關稅，這對國會山莊不同意的共和黨人是件好事」。

該策士說，許多共和黨國會議員認為，川普對美國兩個最大貿易夥伴墨西哥和加拿大課徵25%關稅，行徑過於激進，並透露經濟若陷入衰退，共和黨國會議員對競選連任感到擔心，但又不想公開批評川普的政策，「政治上，他們的處境岌岌可危」。

這位策士預測最高法院「可能以某種方式插手」，並補充道，「其中一些抵達最高法院時可能被駁回」。

一位匿名的參議院共和黨幕僚表示，川普的全面關稅在共和黨參議員之間不受歡迎，「顧慮相當廣泛」。

雖然許多共和黨參議員贊成以關稅威脅，為美國出口商取得更好的協議，但他們擔心川普的關稅可能成為永久性。該幕僚說，參議院共和黨人不希望地方法院層級的法官做出影響全美的判決，但如果是最高法院介入，他們將更正面看待司法干預。這位幕僚補充指出，「很多人不喜歡這些關稅，這是一個分裂本黨的議題」。