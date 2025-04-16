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川普想用關稅收入換減稅 對中產階級2大衝擊

美中貿易戰場迅速擴大 留學生、觀光客成談判籌碼

美中貿易戰場迅速擴大 留學生、觀光客成談判籌碼

記者顏伶如／即時報導
數十年來，美中兩國之間的留學生、觀光客、藝術家、企業家穩定交流。（示意圖）美聯社
數十年來，美中兩國之間的留學生、觀光客、藝術家、企業家穩定交流。（示意圖）美聯社

紐約時報16日報導，美國與中國之間的貿易戰影響層面不只是經濟，戰場儼然已迅速擴大到文化、教育領域，凸顯兩國關係變得相當脆弱；全球兩大強權交手，隨著旅遊警示的發布與簽證註銷等動作，留學生、觀光客如今已成大國博奕的棋子。

中國當局以貿易緊張為由，呼籲中國公民赴美旅遊之前最好三思。中國政府也對前往美國留學提出警告，並指控兩所美國大學參與駭客行為。北京已宣布將限制在中國上映的好萊塢影片數量。

川普政府加強清查國際學生，某些中國留學生與學者的簽證遭到註銷。報導指出，雖然這些措施與貿易糾紛並沒有直接關係，但某些保守派人士則說有關，川普總統長子小川普(Donald Trump Jr.)上周在社群媒體發文寫道，如果驅逐所有中國留學生，做為對中國關稅政策的報復，會是個「很棒的主意」(great idea)。

數十年來，美中兩國之間的留學生、觀光客、藝術家、企業家穩定交流，即使在經濟或政治關係緊張期間也一樣。然而，最近幾年兩國關係惡化，留學生與觀光客變成談判籌碼。

上海復旦大學國際關係教授沈丁立(Shen Dingli)說：「這是情緒性的反應，不是理性反應。」他表示，若以理性角度來看，美中貿易關係越緊張，維持整體關係平衡就更重要，避免爆發全面衝突。

中國官媒15日報導，加州大學(University of California)、維吉尼亞理工學院(Virginia Tech)在今年稍早中國主辦的亞洲冬季運動會(Asian Winter Game)期間參與網路駭客行動。但維吉尼亞理工學院發言人歐維薩爾斯基(Mark Owczarski)說，查無證據顯示中方指控為真。

在北京從事海外留學顧問的王莉(Wang Li，音譯)說，過去一周接到來自家長與學生的大量詢問電郵。她說，中國教育部14日對於外國學生簽證遭美國政府取消發出警示之後，說明是否還能申請留學簽證並答覆問題的網路直播，高達1800人參加。

中國留學生 學生簽證 小川普

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