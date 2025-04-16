我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為擋下關稅 加州提告川普政府

親自參與談判 川普：美日今討論關稅和軍援開銷

國防部原定為馬斯克進行對中機密簡報 傳川普親自叫停

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）同框世界首富馬斯克觀賞終極格鬥冠軍賽邁阿密之戰。資料照片。路透
川普總統（左）同框世界首富馬斯克觀賞終極格鬥冠軍賽邁阿密之戰。資料照片。路透

紐約時報3月曾披露，五角大廈計畫為科技富豪馬斯克（Elon Musk）進行最高機密簡報，涉及美軍如何因應任何潛在針對中國大陸的戰爭，川普總統隨後上自家社群媒體發文駁斥。Axios 16日獲悉，馬斯克或國防部長赫塞斯並非在消息見報後決定取消該場簡報，而是川普親自命令幕僚停掉。

一位高層官員回憶，川普當時說，「伊隆（Elon）到底在那裡幹嘛？確保他別去」。

Axios指出，馬斯克經常在白宮現身，隨意上社群媒體發文，以及政府效率部（DOGE）的激進削減策略，惹惱多位政府官員，計畫中的國防部簡報會讓川普生氣。

前述官員說，川普「仍然非常喜歡伊隆，但有一些紅線。伊隆在中國有很多業務，也在那裡有良好的關係，這場簡報就不是該做的事」。

川普曾表示，他不會容許馬斯克出現利益衝突，但批評人士對他的誠意表示懷疑。

Axios同時報導，這場簡報會事先曝光，國防部因此調查誰走漏消息，國防部長赫塞斯將2名高層官員停職。路透15日率先獨家披露，赫塞斯資深顧問之一的考德威爾（Dan Caldwell）被護送離開五角大廈，Politico隨後報導，國防部副幕僚長謝爾尼克（Darin Selnick）因同一起洩密調查而置於行政休假，也同樣被護送離開。

Politico指出，除了馬斯克的簡報事件，洩密調查著重在巴拿馬運河軍事計畫、紅海行動以及烏克蘭的情報收集。

川普 馬斯克 國防部

上一則

為擋下關稅 加州提告川普政府

延伸閱讀

為擋下關稅 加州提告川普政府

為擋下關稅 加州提告川普政府
親自參與談判 川普：美日今討論關稅和軍援開銷

親自參與談判 川普：美日今討論關稅和軍援開銷
川普頻控被占便宜 中國英文官媒指「美沒被敲竹槓」 問題在幾十年入不敷出

川普頻控被占便宜 中國英文官媒指「美沒被敲竹槓」 問題在幾十年入不敷出
傳中願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

傳中願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種