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被蒙在鼓裡？「一周前就得知」美晶片新規 傳輝達未事先告知中國客戶

編譯陳律安／綜合外電
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消息人士說，輝達並未向中國客戶知會美國的出口新規。（路透）
消息人士說，輝達並未向中國客戶知會美國的出口新規。（路透）

路透引述兩名知情人士報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達在約莫一周前即獲知美國的出口新規，也就是需要取得許可才能銷售面向中國市場的AI晶片，但輝達並未示警一些中國主要客戶。

輝達15日表示，美國官員已於4月9日知會該公司，對中國銷售H20晶片應取得出口許可，這是華府遏止北京取得先進半導體的最新舉措。

中國的主要雲端運算業者仍預期年底前可取得已下單的H20晶片，並未得知即將實施限制；而輝達的中國銷售團隊，在輝達公開宣布此事前，似乎也未獲告知。由於事涉敏感，消息人士不願具名。輝達則不願置評。

中國是輝達的重要市場，最新的出口管制威脅該公司的當地業務，消息人士說，自年初來，輝達已取得價值180億美元的H20晶片訂單。

在截至1月26日的前一會計年度。中國市場為輝達帶進170億美元的營收，占整體營收13%。

分析師指出，華府對H20的限制，有利於中國AI晶片製造業者，尤其是輝達的競爭對手華為。White Oak資本管理投資總監邱諾里（音譯）表示，美國主管機關限制H20系統，形同將輝達的中國客戶推向華為晶片。他說，隨著華為取得更多客戶與研發經驗，有望快速提升其晶片設計與軟體實力。

輝達 華為 AI

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