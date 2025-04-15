我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳北京下令航空公司停止波音客機後續交付

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

鋪路新關稅 川普政府啟動270天半導體與藥品進口調查

編譯徐榆涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國總統川普政府進一步擴大貿易戰行動，商務部14日發布兩份通知，表示將針對進口半導體和半導體製造設備，以及藥品和藥物成分等產品進行調查，為後續徵收新關稅鋪路。

彭博資訊報導，美國商務部公告指出，已根據《1962年貿易擴張法》第232條，正式調查半導體及相關製造設備、以及藥品成分與製成品進口對國家安全的潛在威脅。此舉意味著美方可能進一步對上述產品課徵關稅，進一步擴大貿易戰火。

調查自4月1日展開，依法律規定，商務部長必須在270天內提出調查報告，但川普與白宮高層已多次暗示，相關程序有可能更快完成。

川普13日表示，他將在未來一周宣布進口半導體的關稅稅率，並指將對部分公司具有靈活性。

川普長期主張，對外依賴半導體與藥品生產已構成國安風險，並聲稱關稅措施有助於重振美國本土製造業。不過，外界警告，新一波關稅恐衝擊全球供應鏈，並推升美國消費者藥價與電子產品成本。

根據美國商務部的公告，針對半導體的調查將涵蓋範圍極廣，不僅包括應用於人工智慧的先進晶片，也涵蓋傳統晶片，及所有相關製造設備與含有這些元件的電子產品。

一旦實施關稅，可能衝擊每年向美國出口數十億美元晶片與相關產品的全球供應商。包括台灣的台積電及南韓的SK海力士等先進晶片製造商，若關稅上路，勢必面臨成本上揚、利潤壓縮或售價上調的壓力。

除了半導體，美國政府也同步啟動對藥品與藥品原料進口的國安調查。根據公告，此項獨立調查將涵蓋所有藥品，包括學名藥與非學名藥成品，以及生產這些藥物所需的原料與關鍵成分。美國商務部表示，將在接下來的21天內開放公眾提交意見，作為調查參考。

一旦實施關稅，將對全球最大的藥廠造成衝擊，包括默沙東（Merck & Co.）、禮來（Eli Lilly & Co.）等跨國企業，這些藥廠在全球多地設有生產據點，勢必將面臨供應鏈與成本的雙重壓力。

為因應潛在關稅風險，藥廠近來紛紛加碼在美國的投資。瑞士藥廠諾華（Novartis AG）日前宣布，未來5年將在美國投資230億美元，緊跟禮來、默沙東及嬌生（Johnson & Johnson）等先前已釋出的大規模投資承諾。

儘管多家跨國藥廠已宣布在美加碼投資，專家仍警告，這些動作恐怕難以抵銷潛在關稅的衝擊。

投資機構Leerink Partners分析師賴辛格（David Risinger）在政策發布前給客戶的備忘中指出，「對這些受影響企業而言，沒有快速解方」，認為「將生產基地遷回美國不僅費時多年，成本也極為高昂。」

藥廠未來將面臨兩難：自行吸收關稅成本，或將價格轉嫁給消費者。但美國本就已是全球藥價最高的市場，漲價勢必將引發政治爭議。

關稅 商務部 川普

上一則

CNN：無證移民繳稅多年 報稅紀錄如今成為追查線索

下一則

哈佛帶頭 MIT、普林斯頓等多所大學加入對抗川普

延伸閱讀

川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍

川普評烏欲購飛彈 再指澤倫斯基挑起戰爭：對手大20倍
無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會

無視法官裁決 白宮仍不准美聯社採訪川普記者會
關稅戰 聯邦1日已展開晶片、藥物國安調查

關稅戰 聯邦1日已展開晶片、藥物國安調查
川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

2025-04-09 13:39
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。(路透)

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

2025-04-09 19:44
川普將對中關稅提升至125%，在未來幾年內可能讓中國對美的出口減半，但部分中國商品難以迅速被取代，導致美國消費者消費金額長期上漲。圖為堆滿貨櫃的美國港口。（歐新社）

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

2025-04-10 17:28
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

2025-04-08 14:19
美國總統川普11日搭乘空軍一號前往佛州棕櫚灘國際機場。(路透)

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

2025-04-12 20:59
川普9日暫緩對貿易夥伴對等關稅90天，唯獨加碼對中國關稅至125%。圖為加州洛杉磯一家布料商店，店員表示，該店95%的布料來自中國。(歐新社)

衛報：中國2原因不太可能先退讓 川普貿易戰進入新未知領域

2025-04-09 21:47

超人氣

更多 >
鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩

鷹嘴豆新吃法「低卡高蛋白又免開火」 她連吃3天讚不會膩
紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連
再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%

再接大女主古裝劇…劉亦菲因美籍身分被酸：片酬應課稅125%
繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅

繼消費電子產品之後 川普考慮豁免「這項」關稅