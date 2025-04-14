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無懼聯邦撥款被查 哈佛拒絕川普政府改變政策要求

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無懼聯邦撥款被查 哈佛強硬拒絕川普政府改變政策要求

世界新聞網李芊芊／即時報導
哈佛大學（Harvard University）14日表示，該校已拒絕川普政府所要求的政策變更。歐新社
哈佛大學（Harvard University）14日表示，該校已拒絕川普政府所要求的政策變更。歐新社

據紐約時報（The New York Times）報導，哈佛大學（Harvard University）14日（周一）表示，該校已拒絕川普政府所要求的政策變更，認為這些改變會為學校帶來「史無前例」的影響，強硬態度或許為哈佛與聯邦政府的衝突埋下伏筆。

川普政府在11日（周五）致函哈佛，要求校方降低學生和教職員對校務的權力，並將有違規行為的外籍學生立即上報聯邦當局，且需引入外部人士確保每個學系「觀點多元」等措施。

川普政府在信中表示：「哈佛近年來在知識和民權方面都未能達到聯邦投資的要求」，並稱政府提出的條件為「原則性協議的基礎」，哈佛需滿足條件才可維持與聯邦政府的財務關係。

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）於周一向校內人士發表聲明回應表示：「任何政府—無論黨派—都不應主宰私立大學可以教什麼、可以錄取和雇用哪些人，以及可以進行哪些領域的研究。」

哈佛的律師在回應政府信件時表示，哈佛大學「不準備同意超越合法權限的任何政府要求」。

川普政府在3月表示，正在審查哈佛約2.56億美元的聯邦撥款，以及另外87億美元的所謂 「多年撥款承諾」，暗示哈佛在遏制校園「反猶太主義」方面做得不夠，卻沒有明確大學需做出什麼來滿足川普政府的要求。

川普 哈佛大學 聯邦政府

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