商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

美國商務部長盧特尼克9日在白宮西廂外發言。(美聯社) 路透報導，美國商務部長盧特尼克13日接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」訪問說，智慧型手機、電腦和若干其他電子產品，將與半導體一併面臨個別關稅，可能在約一個月後施加。 美國總統川普政府11日批准對前述類別產品免徵高額關稅，這些產品許多從中國進口，為蘋果公司等依賴進口產品的科技公司提供重大利多。 After Pres. Trump exempts tech like phones, computers and chips from new tariffs, Commerce Sec. Howard Lutnick tells @JonKarl they will be included in semiconductor tariffs to be released in coming months.“This is not a permanent sort of exemption.” https://t.co/p9xXrT2Xvx pic.twitter.com/RoVH72kfM1— This Week (@ThisWeekABC) 2025年4月13日 關稅 商務部 智慧型手機 上一則 「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
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