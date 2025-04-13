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北京如何看待川普？衛報：作為內宣百年國恥的工具

商務部長：智慧型手機、半導體等產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

編譯高詣軒／即時報導
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美國商務部長盧特尼克9日在白宮西廂外發言。(美聯社)
美國商務部長盧特尼克9日在白宮西廂外發言。(美聯社)

路透報導，美國商務部長盧特尼克13日接受美國廣播公司（ABC）政論節目「本周」訪問說，智慧型手機、電腦和若干其他電子產品，將與半導體一併面臨個別關稅，可能在約一個月後施加。

美國總統川普政府11日批准對前述類別產品免徵高額關稅，這些產品許多從中國進口，為蘋果公司等依賴進口產品的科技公司提供重大利多。

關稅 商務部 智慧型手機

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